Луценко: есть доказательства, что Савченко планировала теракт в Раде

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен арестовать депутата Надежду Савченко, которую следствие подозревает в подготовке теракта в Раде, так как располагает "неопровержимыми доказательствами".

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании Рады.

По его словам, он сегодня внесет в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности.

"Поэтому сегодня (15 марта – ред.) я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", — сказал Луценко.

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Напомним, утром 15 марта на брифинге перед допросом в СБУ Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году. По словам Савченко, она видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" и дала об этом показания в Генпрокуратуре, однако дело так и не было завершено.