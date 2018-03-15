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    Луценко: есть доказательства, что Савченко планировала теракт в Раде

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (24)

    (обновлено: )4605712
    По словам генпрокурора, Савченко планировала "боевыми гранатами уничтожив две ложи – правительственную и должностную" в зале Верховной Рады. Купол парламента якобы планировали обрушить выстрелами из гранатомета.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен арестовать депутата Надежду Савченко, которую следствие подозревает в подготовке теракта в Раде, так как располагает "неопровержимыми доказательствами".

    Брифинг Надежды Савченко
    Видео УНИАН
    Надежда Савченко дала брифинг перед допросом СБУ

    "У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании Рады.

    По его словам, он сегодня внесет в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности.

    "Поэтому сегодня (15 марта – ред.) я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", — сказал Луценко.

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    Напомним, утром 15 марта на брифинге перед допросом в СБУ Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году. По словам Савченко, она видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" и дала об этом показания в Генпрокуратуре, однако дело так и не было завершено.

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