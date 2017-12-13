Патронов мало не бывает. Украина в рейтинге производителей оружия

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украина в оружейном рейтинге

Как оказалось, по итогам 2016 года Украина резко поднялась в рейтинге мировых производителей оружия — на 7 позиций до 77 места, сообщили в Стокгольмском международном институте исследования мира (SIPRI).

В рейтинге SIPRI Украина представлена концерном "Укроборонпром", объединяющим главные оборонно-промышленные предприятия страны.

По расчетам шведских специалистов, продажи оружия "Укроборонпромом" в 2016 году выросли на 25,1% и составили $1,06 млрд. Это произошло в основном из-за большого внутреннего спроса как результат продолжающейся войны на Донбассе, вхождения производителя самолетов "Антонов" в состав компании, а также экспорта оружия.

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Между тем еще в 2015 году "Укроборонпром" занимал 84-е место ($847 млрд.).

При этом 2014 год "Укроборонпром" завершил с доходом в $575,9 млн, что на 15,4% меньше, чем в 2013 году.

В исследовании отмечается, что мировые продажи оружия в 2016 году выросли на 1,9% по сравнению с 2015 годом и на 38% – по сравнению с 2002 годом.

Среди ТОП-100 компаний-производителей доля США составляет 57,9%, России – 7,1%.

От советского наследия

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в целом Украина занимает 2,6% мирового рынка. Однако проблема в том, что в отличие от большинства стран, опередивших Украину в рейтинге, это заслуга еще советских оборонных запасов.

С 2011 по 2015 год Украина даже входила в десятку самых крупных экспортеров оружия на мировом рынке. Понятно, что зачастую это достигалось за счет экспорта имущества Вооруженных сил Украины, то есть, экспортировалась еще советская техника.

На сегодняшний день "Укроборонпром" является флагманом украинской оборонной промышленности,прежде всего, в отрасли бронетанкового вооружения, а также одним из передовых производителей радарной техники, радиоэлектронного оборудования, заявлял эксперт по оружию Юрий Минкин.

В частности, еще 11 декабря 2017 года президент Петр Порошенко заявлял, что Украина создала новый БТР-4МВ1, который отвечает всем стандартам НАТО.

А в конце ноября 2017 года власти рапортовали о разрабатываемом в Украине сверхточном 3D-радаре.

По данным Порошенко, возможности радара 80К6Т позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационное звено в подразделениях воздушных сил.

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При этом власти строили грандиозные планы. Еще в августе 2016 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что Украина должна восстановить позиции отечественных производителей оружия и военной техники на мировых рынках.

"И сегодня задача перед нашими производителями, нашими конструкторами, перед нашими учеными — создать современное, качественное оружие и военную технику, в первую очередь, которое ни в чем не уступает российским аналогам. Мы должны обеспечить Вооруженные силы оружием и военной техникой, которая сможет переломить хребет врагу. Есть и еще одна очень важная задача, над которой работает Укроборонпром, который сегодня развивается сам и заставляет развиваться другие предприятия, — частный сектор, который в кооперации работает с ним. Создаются новые производства, новые направления, привлекаются новые технологии. И все это, безусловно, способствует преодолению социально-экономического кризиса в нашей стране, способствует развитию украинской промышленности и увеличению ВВП", — отмечал Турчинов.

Напомним, в рамках государственного оборонного заказа "Укроборонпром" получил финансирование на сумму 11,7 млрд грн в течение последних трех лет.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 млрд грн. При этом в 2017 году при общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 млрд грн, на предприятия концерна пришлось 32,5%.

Однако фигурировал "Укроборонпром" неоднократно и в громких коррупционных скандалах. Активисты и журналисты не раз возмущались тем, что финансовые отчеты "Укроборонпрома" максимально скрыты от общественности. Поэтому непонятно куда и на что идут оборонительные миллиарды. В то же время немецкий журналист Конрад Шуллер писал, что концерн почти полностью контролируют люди Порошенко, поэтому несложно понять, почему президент решил не допускать чужих глаз к военным закупкам.

По данным журналиста, с 2014 года им руководит Роман Романов, который во время президентских выборов 2014 года возглавлял штаб Порошенко в области.

"Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал. Как глава государства, он предлагает кандидатуру министра обороны, он является главнокомандующим Вооруженных Сил и председателем Национального совета безопасности и обороны. Верхний уровень управления военной промышленностью он оккупировал вместе с друзьями. В СНБО работает его давний деловой партнер, промышленный магнат Олег Гладковский — заместителем председателя Совета, который отвечает за закупку. Человек, который официально отрицает свою роль "смотрящего" (в бандитском жаргоне это означает "смотрящий") за оборонным сектором при президенте. А с другой стороны, во главе оружейного колосса "Укроборонпром" стоит человек по имени Роман Романов, ранее работавший на них обоих: он как автодилер был связан с производством автомобилей Гладковского "Богдан", а для президента руководил штабом его избирательной кампании 2014 года в Херсонской области. Все вместе это формирует структуру влияния, которая в профессиональных кругах описывается как "вертикаль Порошенко", — писал журналист.

По материалам из открытых источников интернет