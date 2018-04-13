"Так тупо мне еще не угрожали". Главред НВ сообщил о "наезде" Пашинского

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

"В статье речь шла о том, что, по мнению множественных источников, они (Гладковский и Пашинский — Прим.Ред.) являются главными бенефециарами схем как при госзаказах военно-промышленного комплекса (ВПК), так и продаже за границу продукции ВПК и покупке за границей военной техники", — написал Сыч на своей странице в Facebook, добавив, что после выхода материала редакция получила требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

"Сам Сергей Пашинский также опубликовал на сайте Цензор.нет большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства", — уточнил главред.

По его словам, изложенные в его материале (Пашинского — Ред.) "аргументы апеллируют к второстепенным аспектам материала и вообще не касаются основных вопросов в статье", а именно:

Как получается, что старые БМП времен Варшавского договора, купленные в Чехии за сумму около 25 тыс евро за штуку, после разборки в Польше на запчасти и сборке с модернизацией в Житомире, обходятся Украине в сумму свыше 150 тыс дол за штуку?;

Зачем вообще Украина закупает старые БМП в Чехии по сложным схемам через Польшу?;

Почему Украина продает детонаторы через кипрские офшоры, в результате чего конечный покупатель в Сербии покупает их по цене в 7 раз выше, а Украина получает в 7 раз меньше суммы, которую за нее платит конечный покупатель?;

Почему Украина при этом проводит платежи через латвийский банк, который американский Минфин уже обвинил в отмывании денег?;

Почему сын Пашинского работает на руководящей должности в госкомпании, которая продает оружие за рубеж? Разве это, мягко говоря, не конфликт интересов и нарушение всех стандартов этики?

Facebook Виталия Сыча Комментарий Виталия Сыча об угрозах Сыч сообщил, что накануне, 12 апреля, в офис редакции пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании.

Facebook Виталия Сыча Комментарий Виталия Сыча об угрозах

"Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" Новое Время, но есть и другой вариант. Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте.

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Мирным вариантом урегулирования оказалась публикация в журнале полного текста многостраничной вышеупомянутой статьи Пашинского. Также мне передали черно-белую фотографию Пашинского, которую по моей просьбе мне передадут в цветном виде и которую я должен поставить на всю обложку как часть извинения.

Мне также дали личный телефон Пашинского с предложением позвонить ему и наладить человеческий контакт.

Facebook Виталия Сыча Комментарий Виталия Сыча об угрозах

По этому поводу я думаю вот что:

— Это самый экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы

— Мне никто не угрожал со времен Януковича. Та и даже тогда так тупо никто не угрожал

— Ребята перепутали год и страну. Это Украина, 2018. А не Конго или Ирак 90-х годов

— Я не хочу никому звонить и не хочу, чтобы мне звонили

Я в принципе не планировал никакой конфронтации, просто не люблю, когда без приглашения приходят в офис, прерывают редколлегию и с плохо скрытыми угрозами дарят мне фотографии для публикации на обложке.

В своих претензиях фигуранты все как под копирку заявили, что наш материал — это информационная диверсия против Украины", — пишет главред.

Facebook Виталия Сыча Комментарий Виталия Сыча об угрозах

Отметим, в статье Пашинского на "Цензор.нет", о которой упомянул Сыч, действительно основной упор делается на том, что статья в журнале "Новое вперяя" — это провокация врагов Украины. Кроме того Пашинский обвинил журнал в "выполнении заказа российской пропаганды" и пообещал подать на издание в суд.

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