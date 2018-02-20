Пашинский назвал фейком информацию о грузинских снайперах на Майдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет отношения к организации событий на Майдане в 2014 году, а информация об участии грузинских снайперов является фейком.

Двадцатого февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь, погибли 53 человека. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Пашинского.

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"Как человек, имеющий к Майдану непосредственное отношение, ответственно заявляю: никакого отношения Саакашвили к организации Революции Достоинства не было. Все его заслуги — это несколько выступлений со сцены Майдана", — написал Пашинский на своей странице в Facebook во вторник.

Сергей Пашинский/Facebook, 20 февраля 2018

Он также назвал фейком информацию об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане, заявив, что этих людей на тот момент не было в Украине. По его словам, следствие знает тех, кто причастен к гибели людей на Майдане, часть из них задержаны.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.