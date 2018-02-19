Грузинские снайперы с Майдана скрываются в Армении - журналист

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Грузинские снайперы, которые принимали участие в событиях на Майдане в феврале 2014 года, сейчас находятся в Армении. Об этом рассказал автор расследования РИА Новости о грузинских снайперах Андрей Веселов.

По его словам, героев фильма о снайперах, который вышел ранее, пришлось искать через несколько стран. "Это была очень долгая история… Мы начали свои поиски в Македонии, потом мы искали их в России, мы искали их в Украине, в Грузии, мы искали их в Армении", — сказал Власов. Он отметил, что интервью с грузинскими снайперами было записано в Тбилиси.

"В настоящий момент они скрываются в Армении. Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам – это попытка делу гласность, и таким образом себя обезопасить", — добавил Власов.

Ранее Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.