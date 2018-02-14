Россияне и грузины лидируют в Украине среди иностранцев-преступников

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году иностранные граждане совершили 2 900 уголовных правонарушений в Украине, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-центр НПУ.

"Так, за 2017 год 2,9 тысяч уголовных правонарушений на территории страны совершены иностранцами. Из них 746 – гражданами Российской Федерации, 707 – Грузии, 425 – Азербайджана, Молдавии – 271, Армении – 141, Узбекистана – 134", – заявил Аброськин во время рабочего совещания с представителями Государственной миграционной службы в рамках проведения операции "Мигрант".

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По его словам, в прошлом году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми.

Кроме того, иностранцами совершены 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.

По данным замглавы Нацполици, все эти преступления в настоящее время раскрыты.

Также Аброськин на своей странице в Facebook добавил, что только за январь 2018 года иностранцы совершили уже 181 уголовное преступление в Украине. Из них – 52 правонарушение совершили граждане Азербайджана, 36 – Грузии, 27 – России, 23 – Молдавии. Среди совершенных – 5 умышленных убийств, 11 разбойных нападений, 14 грабежей, 71 кража.

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