Ситуация с "Приватом": преступление или чей-то пиар?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ущерб, нанесенный "Приватбанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов, что следует из выводов детективов частного агентства Kroll после forensic-аудита "ПриватБанка". Так, аудит охватывал десять лет деятельности финучреждения до национализации банка в декабре 2016 года.

По данным расследования, кредитные средства "Приватбанка" использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп лиц, аффилированных с ними. Не исключается, что "ПриватБанк" использовался для отмывания денег.

Из аудита агентства Kroll следует, что внутри "ПриватБанка" существовал еще один банк, который обеспечивал проведение теневых платежей в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников "Привата". Также сообщается, что финучреждение неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния.

Какие вопросы могут возникнуть к НБУ из-за информации о схемах в "ПриватБанке" и как будут расследовать это дело украинские правоохранители, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що скажете щодо результатів незалежного розслідування аудиторської компанії Kroll?

— Насправді, наразі виникає більше питань, ніж цей звіт надає відповідей. По-перше, питання до НБУ. Яким чином НБУ здійснював протягом цих десяти років, коли, як заявлено, "ПриватБанк" незаконно виводив кошти, яким чином вони здійснювали перевірку? Тобто, протягом десяти років вони приймали документи звідти, визнавали діяльність банку адекватною, належною, такою що відповідає закону, а наразі вони начебто зрозуміли, що всі ці десять років шахрайські схеми використовувалися у 90% операцій, що призвело до збитків, які вони нарахували на 5,5 мільярдів доларів США. Для мене це більше схоже на гучний піар. Я не виправдовую "ПриватБанк", там дійсно, я думаю, є певні фальсифікації, є незаконні дії, є шахрайство, але все це має встановлюватися виключно в рамках відповідних кримінальних проваджень. Тобто, НБУ наразі має звернутися до правоохоронних органів, які мають порушити відповідні кримінальні провадження, дослідити такі докази, і, якщо вони відповідають дійсності, а не лише є гучними заявами, притягнути колишній менеджмент до відповідальності.

У своєму спічі представники НБУ сказали, що будуть звертатися до ГПУ з результатами цього аудиту. І тут питання: а хто має нести відповідальність за це?

— Якщо припустити, що все, що було викладено у звіті, ґрунтується на повному об'єктивному дослідженні документів, тобто, є достовірною інформацією, то, в першу чергу, відповідатиме колишній менеджмент. Тобто, саме той менеджмент, ті голови правління і посадові особи, які мали відповідні обов'язки та права підписувати документи, які перебували на посадах під час укладання кожної конкретної операції, яка, на думку слідства, буде незаконною.

Тобто, нинішній менеджмент не чіпатимуть?

— Нинішній менеджмент банку відповідатиме виключно в тому випадку, якщо вони, надаючи звітність, так само продовжували використовувати підробні документи, приховували ті дані і т.д. Якщо цього нинішній менеджмент не робив, то, відповідно, у його діях нема складу злочину. Щодо екс-власників банку. За даними звіту, вони нібито безпосередньо були пов'язані з цими схемами, їх афілійовані юридичні особию. Якщо буде встановлено, що безпосередньо якийсь акціонер вчиняв якісь дії у цій шахрайській схемі, його так само мають притягнути до відповідальності. Якщо це якась структура, юридична особа, яка пов'язується, наприклад, з якимось акціонером банку, тим не менш, прямого зв'язку між ними нема, він не є керівником цієї структури чи учасником товариства, тощо, то, на жаль, і притягнути його до відповідальності не можна. Притягається до відповідальності відповідна посадова особа, яка ставить підпис на документі.

За цей рік тоді також має хтось відповісти? І чи має відповідати той, хто здійснював перехідний етап?

— Звіт у тому обсязі, в якому він був оприлюднений на сайті НБУ, аналізує діяльність банку до проведення націоналізації. Тобто, діяльність нинішнього менеджменту у ньому не аналізується, аналізується виключно діяльність колишнього менеджменту. Тому ми і не можемо притягати наразі до відповідальності, чи казати взагалі про будь-які притягнення до відповідальності нинішнього менеджменту, тому що ми не знаємо, чи аналізувалися їхні дії, чи є в їхніх діях протиправний склад, тощо.

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А щодо перехідного етапу?

— Щодо перехідного етапу, та ж ситуація: необхідно вивчати. Ми розуміємо, що протягом десяти років вчинялись якісь дії, які наразі ми називаємо фальсифікація і шахрайство, однак це не одна дія, це тисячі, можливо десятки тисяч протиправних дій, до яких були підключені сотні осіб. І ці всі особи мають відповідати відповідно до вимог діючого законодавства України. Я не виключаю, що і наразі в діях менеджменту "ПриватБанку" можуть бути якісь протиправні дії, але ця агенція приватна, залучена НБУ, вона не вивчала сьогоднішню ситуацію у "ПриватБанку", а вивчала лише до моменту націоналізації. Тому наразі важко казати, чи взагалі були порушення під час проведення націоналізації.

Один з колишніх власників "Приватбанку" Ігор Коломойський вкрай обурений заявами про системні махінації у "ПриватБанку" до націоналізації. За якими статтями може провадитися розслідування цих схем у банку?

— На перший погляд, якщо подивитися на звіт, там однозначно вказано, що була фальсифікація фінансових документів, це стаття 220 з поміткою 2, та шахрайство. Будь-які інші статті ми можемо допускати. Тому що у звіті, в тому обсязі, в якому він був оприлюднений, про це немає жодного слова. Але якщо проаналізувати, дійсно, протягом десяти років вчинялися якісь дії, у будь-якому випадку там буде виконання якогось, наприклад, злочинного наказу, зловживання владою, можливо десь хабарництво, тощо. Це все може мати місце. Але однозначно, виходячи з цього звіту, можна поки що казати лише про фальсифікацію фінансових документів та про шахрайство. Щодо збитків, є велике питання, тому що якщо почитати звіт, то 5,5 мільярдів доларів США, як я розумію, — це просто непогашена кредитна заборгованість. Допоки договори кредиту є діючими, не визнавалися недійсними, не є розірваними, менеджмент "ПриватБанку", відповідальні особи мають звертатися, наприклад, до суду з позовами. Така заборгованість може бути погашена в майбутньому. Я розумію, що якщо зараз є кредитний портфель на таку суму, який вже прострочений, не погашається, то банк несе збитки. Але казати, що вони є прямим наслідком шахрайських схем — зарано. Це все буде встановлюватися виключно в рамках кримінального провадження.

Хто має тепер займатися розслідуванням цієї справи?

— Оскільки обсяг правопорушень не визначено звітом, то найпростіше, що можна вчинити, це звернутися до поліції. У кожній заяві прописується конкретна кримінальна карана дія, на яку вказує заявник. Ми просто не знаємо, що вони будуть прописувати в заяві. Подається заява до поліції, поліція з огляду на те, хто є суб'єктом цієї дії, яка сума цієї дії, перенаправляє вже до уповноваженого органу. Тому ми не можемо зараз казати, хто буде відповідальним за розслідування, бо цілком ймовірно, що їх буде навіть кілька органів, що деякі операції будуть поділені, щось розслідуватиме ГПУ, щось поліція, щось НАБУ — в залежності від операцій.

Напомним, эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль считает, что из-за нагнетания ситуации вокруг "ПриватБанка" в накладе остаются его клиенты.

А старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец считает, что в конце-концов "ПриватБанк" выведут с рынка, и не стоит туда вкладывать деньги.