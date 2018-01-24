Самое распространенное преступление - кража конфет в магазине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве избили "сладкого" вора: мужчина выносил из магазинов дорогие конфеты, преимущественно, итальянские, но после очередной кражи охрана одного из супермаркетов избила его. Записи с камер наблюдения супермаркета зафиксировали, как мужчина прячет коробку конфет под куртку, проходит мимо кассы и выходит на улицу.

Выяснилось, что эта кража — не единственная, и за две недели вор набрал сладкого товара на две тысячи гривен. По факту избиения в магазине назначена служебная проверка, а агрессивных охранников обещают наказать.

Резонансную ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

Що гіпотетично може загрожувати правоохоронцям за побиття, навіть якщо вони побили крадія?

— Охоронцям чи правоохоронцям? Якщо це — охорона магазину, їм загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень. Якщо вони утримували людину в приміщенні, таке також буває, без згоди такої особи і без підстав, тобто камери, наприклад, не зафіксували порушення, то це ще й позбавлення людини свободи. Якщо це — правоохоронці, то тут ще й службова відповідальність, тобто більш серйозні статті кримінального кодексу включаються. Тут треба розуміти, що охорона магазину — це не правоохоронці. В них дуже маленькі повноваження застосовувати силу.

Але відслідковувати, хто краде, у їхніх повноваженнях? Що вони мають робити в такому випадку?

— Якщо охорона з якихось підстав вважає, що особа щось викрала чи взяла з полиці і не оплачує, то вони можуть на добровільну згоду людини запропонувати показати вміст кишень, сумок. Або попросити показати чек, співставити. Якщо людина не погоджується на це, то застосовувати силу, щоб оглядати сумки, вони не мають жодного права. В такому випадку у них включається таке право, як затримання особи, яка, можливо, вчинила злочин. При цьому вони мають викликати поліцію і просто можуть намагатися фізично перешкодити особі покинути місце події, як може будь-яка людина. Тобто, є таке право у будь-якої людини, яка бачить, що вчиняється злочин, перешкодити злочину і затримати злочинця. Однак треба розуміти, що на це мають бути підстави. Тобто стовідсотково або з великою вірогідністю є підстава вважати, що особа вчинює злочин. Приїде поліція, буде розбиратися, і всі мають розуміти, що за перевищення повноважень, чи якщо це необґрунтовано було зроблено або перевищено силу, яку застосовано для того, щоб затримати таку особу, то може наступати кримінальна відповідальність. Тобто тут — такий дуже слизький баланс. Якщо є відеозаписи, якщо є підстави вважати, що особа вчиняла злочин, то найчастіше просто пропонують людині почекати поліцію. Якщо охорона цього не зробила, то це — неправомірні дії.

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Дуже часто, коли заходиш у магазин, просять показати сумку. Я маю право цього не робити?

— Звичайно. Показувати речі — це добровільна дія особи, і якщо навіть власник магазину стверджує, що в нас така політика, можуть бути встановлені металошукачі в певних місцях, наприклад, на заходах так буває, в судах стоять рамки металошукачів, це — заходи безпеки, і це вже — правоохоронна діяльність. Тут — трошки інше. Якщо ви заходите до магазину і вас просять показати речі, і ви не показуєте — вам можуть запропонувати або не заходити, оскільки в них — такі правила, які десь мають бути розміщені, але це — також незаконно, оскільки це — публічне місце. Однак, тут можна довго доводити, сперечатися з адміністрацією магазину. Якщо на вході таке просять, то краще не погоджуватись звичайно, оскільки огляд речей — це виключно добровільна справа.

Що стосується крадія цукерок, то чи може він позиватися на охоронців чи на магазин за нанесені травми?

— Він може не позиватися, він може написати заяву про вчинення злочину або повідомити про вчинення злочину, якщо його затримали, навіть якщо він дійсно викрав цукерки. Поліція буде розбиратися з його злочином окремо і окремо з тим, що вчинили охоронці магазину. Тобто якщо вони перевищили силу, якщо вони не просто тримали його, наприклад, посадили на стілець і тримали, що зараз прийде поліція, тоді розберемось. Якщо вони його били, а він не вчинив спротиву, не бив їх, а вони відповідали, то тоді вони будуть відповідати за Кримінальним кодексом.

Яке покарання чекає на крадія цукерок, якщо його провину доведуть?

— В принципі, якщо у нього це — перша крадіжка, і сума викраденого майна складає 2 000 гривень, це може бути навіть не позбавлення волі, це може бути виплачений штраф і, відповідно, рік судимості. Перша крадіжка не дуже великої суми не передбачає обов'язкового позбавлення волі. У нас не настільки сьогодні серйозне кримінальне покарання за крадіжку вперше на невелику вартість… Однак людина може отримати судимість — це дуже серйозно, після того вона ніколи не матиме чисту репутацію, не зможе працювати в правоохоронних органах, їй важко буде влаштуватися. Через рік така судимість, якщо це штраф, наприклад, буде або умовний строк, як кажуть, буде погашена, однак все одно це залишається, як-то кажуть, у справі людини на все життя.

Повертаючись до загальних прав споживачів, відвідувачів магазину, скажіть, яким чином відстоювати свої права, крім суперечок з охоронцями магазинів?

— Якщо вам не подобається, що відносно вас роблять охоронці, по-перше, треба заручитись тим, щоб були свідки, і добре, якщо є можливість засвідчити це на телефон. Заборонити знімати в публічних місцях права не мають, це — не склади, не бухгалтерія, це — публічне місце, і навіть якщо стверджують, що знімати не можна, всі пам'ятаємо передачу Ольги Фреймут, яка завжди каже, що публічні місця маю право знімати, кухня, магазин — це публічне місце, і коли відповідно до вас вчиняються якісь дії, які ви вважаєте протизаконними, звичайно, можете дістати телефон, намагатися це засняти або записати. І попросити когось з оточуючих почекати, подивитися, що відбувається, щоб потім, якщо щось буде погано, люди виступили свідками — це перше, що треба зробити. По-друге, дуже важливо не застосовувати силу самому, сильно не штовхати, не бити правоохоронців, бажано, не лаятись, не застосовувати ненормативну лексику, оскільки це потім може бути розцінено проти споживача, і охоронці також починають захищатися, що це споживач почав лаятись, ми його заспокоювали, він порушував громадський порядок. Тобто поводити себе якомога найчемніше. І викликати поліцію.

Більшість людей не стануть вступати в суперечку з охоронцем, покажуть сумку або товари, які щойно купили. Наскільки це правильно, іти всупереч своїй гідності для того, щоб піти на поступки охоронцеві? З правозахисної точки зору.

— Якщо це добровільно і не перешкоджає внутрішній волі особи, і це якнайшвидше вирішить ситуацію, то це — нормально. Однак вимагати такого ніхто не має права. Якщо особа відмовляється, це має бути «звичайно, я вас розумію, прошу почекати, викличемо поліцію або давайте подивимось відеозаписи камер». Тобто виключно за вашою добровільною згодою, без жодного утиснення вашої гідності і відчуття ваших прав. Тоді, тільки тоді можна, тільки тоді це правильно.

Напомним, ранее адвокат Виктор Овсянников в эфире «ГС» прояснил, когда рядовой гражданин имеет право провести задержание преступника, не дожидаясь правоохранительных органов, и какая предусмотрена ответственность, если он ошибся в своих подозрениях.