Глава Нацполиции назвал самые криминальные города Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса являются самыми криминальными городами Украины, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Самый низкий уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях. На Донбассе очень много полицейских, и правонарушителям некомфортно. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", — заявил он в интервью "Газете по-украински".

По его словам, на сложившуюся ситуацию влияют экономические и социальные факторы.

"В частности то, что это — промышленные регионы. Но если взять Харьковскую, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений. Идем в центр Украины, на Запад. Чем дальше — тем меньше преступлений совершается. Это зависит, скорее, не от правоохранительной системы, а от ментальности общества", — добавил Князев.

Ранее один из первых руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Александр Ищенко заявил, что "каждый второй, если не первый, нынешний руководитель государства или же политик связан с криминальной деятельностью, это легко понять заглянув в их электронную декларацию".