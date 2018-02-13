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    Глава Нацполиции назвал самые криминальные города Украины

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (260)

    (обновлено: )144916
    По словам Сергея Князева, самый низкий уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях, а в список самых криминальных украинских городов вошли Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса являются самыми криминальными городами Украины, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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    "Самый низкий уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях. На Донбассе очень много полицейских, и правонарушителям некомфортно. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", — заявил он в интервью "Газете по-украински".

    По его словам, на сложившуюся ситуацию влияют экономические и социальные факторы.

    "В частности то, что это — промышленные регионы. Но если взять Харьковскую, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений. Идем в центр Украины, на Запад. Чем дальше — тем меньше преступлений совершается. Это зависит, скорее, не от правоохранительной системы, а от ментальности общества", — добавил Князев.

    Ранее один из первых руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Александр Ищенко заявил, что "каждый второй, если не первый, нынешний руководитель государства или же политик связан с криминальной деятельностью, это легко понять заглянув в их электронную декларацию".

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