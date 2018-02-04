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    Германия признала историческую вину за преступления нацизма в Польше

    (обновлено: )16220
    Как отметил глава МИД ФРГ, "нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря уничтожения, кто управлял ими и убил там миллионы европейских евреев, а именно: немцы".
    Флаг Германии
    flickr.com/Will Palmer

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Германия виновна в преступлениях нацизма в Польше, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
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    Так он прокомментировал принятие польским Сеймом закона, который предполагает введение уголовной ответственности за публичное распространение утверждений о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом.

    "Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря уничтожения, кто управлял ими и убил там миллионы европейских евреев, а именно: немцы", — сказал Габриэль, которого цитирует германское внешнеполитическое ведомство.

    "Из нашей страны шло это организованное человекоубийство, и ниоткуда больше, отдельные коллаборационисты ничего не меняют", — добавил он.

    Габриэль выразил уверенность, что "только тщательный анализ собственной истории может привести к примирению".

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. 

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