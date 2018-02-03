наверх
03.02.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Границу с Польшей перекрывают: украинцы в напряжении

    (обновлено: )2961183
    На акцию протеста выйдут люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Активисты будут ходить по пешеходным переходам и каждые 15 минут будут пропускать к границе по десять машин.
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Недовольны таможенными нововведениями жители приграничья перекроют пункты пропуска на границе с Польшей.

    Ситуация на границе Украины и Польши. Архивное фото
    Государственная пограничная служба Украины
    Накипело: "челноки" угрожают перекрыть границу на целый день

    В субботу, 3 февраля, на восемь часов перекроют дороги как минимум к трем пунктам пропуска. Речь идет о двух пунктах пропуска на Львовщине — Шегини и Рава-Русская и один на Волыни — Ягодин. Акция продлится с 10:00 до 18:00, сообщает Zaxid.net.

    По словам организаторов, на акцию протеста выйдут люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Они отметили, что активисты будут ходить по пешеходным переходам и каждые 15 минут будут пропускать к границе по десять машин. Организаторы акции не скрывают, что таким образом хотят затруднить людям пересечение границы.

    Жители приграничья уже дважды в течение января блокировали дороги к пунктам пропуска, протестуя против изменения правил ввоза товаров в Украину, которые начали действовать с начала года. Эти изменения делают невозможным "челночный бизнес", который стал основным источником доходов для жителей приграничных районов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаг Канады
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает