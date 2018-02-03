Границу с Польшей перекрывают: украинцы в напряжении

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Недовольны таможенными нововведениями жители приграничья перекроют пункты пропуска на границе с Польшей.

В субботу, 3 февраля, на восемь часов перекроют дороги как минимум к трем пунктам пропуска. Речь идет о двух пунктах пропуска на Львовщине — Шегини и Рава-Русская и один на Волыни — Ягодин. Акция продлится с 10:00 до 18:00, сообщает Zaxid.net.

По словам организаторов, на акцию протеста выйдут люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Они отметили, что активисты будут ходить по пешеходным переходам и каждые 15 минут будут пропускать к границе по десять машин. Организаторы акции не скрывают, что таким образом хотят затруднить людям пересечение границы.

Жители приграничья уже дважды в течение января блокировали дороги к пунктам пропуска, протестуя против изменения правил ввоза товаров в Украину, которые начали действовать с начала года. Эти изменения делают невозможным "челночный бизнес", который стал основным источником доходов для жителей приграничных районов.