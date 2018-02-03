Украина ответит Польше, но не зеркально, это примитивно - вице-премьер

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Симметричный ответ на принятые в Польше поправки к закону об Институте национальной памяти, которыми запрещается т.н. "бандеровская пропаганда", был бы контрпродуктивным и недостойным шагом, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

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"Я думаю, что наша позиция будет звучать с точки зрения недовольства, неприятия, несогласия. (…) Мы будем исходить из своей позиции и продолжать выходить (как мы это делали в последние годы, когда начались постоянные политические интерпретации исторических событий со стороны наших польских коллег — безответственные интерпретации исторических событий), мы будем продолжать пытаться вернуть наши отношения в то русло стратегического партнерства, которое, мы считаем, было бы выигрышным как для нас, так и для Польши", — сказала Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".

Она также заявила, что неправильно было бы писать "зеркальный закон" и отвечать Польше симметрично, чтобы напомнить о негативных моментах в польской истории.

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"Это примитивно, это недостойно. Такими действиями мы загоним ситуацию в тупик", — сказала вице-премьер, отметив, что нельзя идти по пути взаимного шантажа.

В то же время она отметила, что украинская сторона будет "достаточно жестко, четко, настойчиво требовать того, чтобы максимально получить изменения в такой закон, который приняла Польша".

Отметим, что закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.