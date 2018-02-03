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    "Антибандеровский" закон. МИД Канады опасается за свободу слова в Польше

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    Украина - Польша: Бандера раздора (388)

    (обновлено: )18304
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Польшу "уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти".
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 3 фев — РАИ Новости Украина. Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова скандального польского закона об Институте национальной памяти (ИНП), заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

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    "Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", – написала Фриланд в Twitter.

    Отметим, что закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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    Ранее сообщалось, что десятки представителей интеллигенции Польши высказались категорически против закона об ИНП. 

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