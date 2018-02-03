"Антибандеровский" закон. МИД Канады опасается за свободу слова в Польше

КИЕВ, 3 фев — РАИ Новости Украина. Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова скандального польского закона об Институте национальной памяти (ИНП), заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Читайте также: Западный фронт открыт: поляки "наступают" на… УПА

"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", – написала Фриланд в Twitter.

Отметим, что закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Читайте также: Допрыгались: глубочайший кризис за последние 70 лет. Экспертные итоги недели

Ранее сообщалось, что десятки представителей интеллигенции Польши высказались категорически против закона об ИНП.