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    Польша обсудит закон о запрете "бандеровской идеологии" только с США и Израилем

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    Украина - Польша: Бандера раздора (389)

    (обновлено: )20420
    По словам председателя постоянного комитета Совета министров Польши Яцека Сасина, ситуация с законом об Институте национальной памяти неполезна и власти ее не игнорируют. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал "большой труд диалога".
    Сейм Польши
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Руководство Польши открыто для разговора с Израилем и США относительно конфликта, который возник из-за принятия парламентом закона об Институте национальной памяти, заявил председатель постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

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    По его словам, эта ситуация для Польши неполезна и власти ее не игнорируют. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал "большой труд диалога", – напомнил Яцек Сасин, передает Польское радио.

    "Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", – сказал Сасин.

    После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти и передан президенту Дуде, который решит, подписывать ли его.

    Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

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