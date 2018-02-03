Польша обсудит закон о запрете "бандеровской идеологии" только с США и Израилем

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Руководство Польши открыто для разговора с Израилем и США относительно конфликта, который возник из-за принятия парламентом закона об Институте национальной памяти, заявил председатель постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

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По его словам, эта ситуация для Польши неполезна и власти ее не игнорируют. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал "большой труд диалога", – напомнил Яцек Сасин, передает Польское радио.

"Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", – сказал Сасин.

После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти и передан президенту Дуде, который решит, подписывать ли его.

Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.