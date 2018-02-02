Тренд дня: "запрет бандеровщины в Польше — подзатыльник Киеву"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине набирает обороты скандал вокруг польского закона по поводу запрета "бандеровской идеологии". Сенат (верхняя палата парламента) Польши на днях принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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На принятие польским Сенатом скандального закона отреагировали Верховная Рада, глава МИД Павел Климкин и президент Украины Петр Порошенко. В частности, глава государства заявил, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

"Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — прокомментировал президент.

Политический эксперт Николай Спиридонов отметил, что у Украины в последнее время возникает все больше проблем с соседями — с Польшей, Венгрией, Россией. В этом контексте и стоит рассматривать принятый польским Сенатом закон, который является "болезненным подзатыльником" официальному Киеву.

"Поскольку в УПА в Украине героизируют на государственном уровне, то для украинской власти такое решение является весьма болезненным подзатыльником. Если так пойдёт и дальше, то не исключена даже международная изоляция похожая на ситуацию времён позднего Кучмы (2002-2003гг.)", — отметил Спиридонов.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политолог-международник Олег Волошин задался вопросом, как после принятого закона и реакции на него со стороны Киева будут развиваться отношения в обществе.

"Интересно, "ура-патриоты" теперь будут называть работающих в Польше украинцев предателями? Или в базовых электоральных регионах простые трудяги за это могут хорошенько, "по-бандеровски" навалять?" — прокомментировал эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук сыронизировал, почему Администрация президента еще не обвинила Варшаву в работе на Кремль.

"А уже было заявление от Банковой или других наших политиков из власти, что за антибандеровским польским законом стоит Кремль?" — написал Корнейчук в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Михаил Павлив уверен, что "украинский шароварный этноцентризм стремительно скатывается к полной самоизоляции".

"Россия, Польша, Израиль, Румыния, Венгрия, Белоруссия, "фрау Риббентроп", ПАСЕ нам не указ, нам никто не указ. Кругом одни враги … В остервенелом обрубании всех пуповин, мостов, связей этот "Молох" рубит уже не только сук на котором сидит — щербатое, в бурых разводах лезвие топора охаживает собственные ноги, руки "Молоха" и вот вот подберется к детородному органу. Ну а как? В пещере без выхода людоеды могут есть только друг друга", — считает Павлив.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Владимир Корнилов акцентировал на заявлении Порошенко о необходимости в диалоге для "исторической правды".

"Это заявляет президент страны, запретившей уже всё и вся, включая историческую символику. А теперь ему вдруг "диалога" захотелось", — отреагировал историк.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Алексей Якубин на фоне заявления президента заявил, что ожидает после такого месседжа увольнения Владимира Вятровича с поста главы Института национальной памяти.

"Жду внесения в парламент президентом законодательной инициативы по отмене всех наших великих исторических законов, увольнение нынешнего руководства Института нац памяти и открытия дел на тему уничтожения и вандализации культурно-исторического наследия, памятников и т д", — отметил Якубин.

Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрейнапомнил скандальные запреты президента, который требует диалога, среди которых были и запреты российских социальных сетей , и ограничение свободы слова.

"Президент Порошенко заявил сегодня, что правда требует диалога, а не запретов, комментируя одно из решений польского парламента. Это вообще, кто говорит о запретах? Кто своей подписью запретил одну из партий, кто законом о люстрации запретил занимать государственные должности ни кем не признанным виновными людям, кто запретил социальные сети, кто ограничил в стране свободу слова и пытается закрыть сразу несколько СМИ, кто обставил всех запретами в правовой, экономической и социальной сферах? Заткнулся бы, а то уже и сам стал похож на тупого порохобота", — резюмировал Портнов.