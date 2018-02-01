Кадыров прокомментировал запрет "бандеровской идеологии" в Польше

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Россия неоднократно предупреждала Европу об опасности "бандеровской идеологии", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя закон об Институте национальной памяти, принятый польским сенатом и устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов в преступлениях против поляков.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Польский сенат принял закон о запрете "бандеровской идеологии". США, Украина и Израиль обиделись на Польшу из-за этого закона и стали "винить" Россию и дипломатов нашего государства в его принятии. Российские дипломаты, действительно, очень сильные, но это не их "вина", да и вряд ли стоить винить кого-то за борьбу с героизацией нацистов", — написал Кадыров в Telegram-канале.

С его точки зрения, Польша "столкнулась с последствиями вмешательства стран, несущих "демократию" в другие государства".

"Эти страны, затевая революцию на Украине, преподносили все как защиту интересов украинского народа, а в итоге – разруха, хаос, анархия и нацистская идеология. И это коснулось не только Украины, но и ее соседей. "Бандеровские настроения" стали опасны и для Польши. Об этом Россия неоднократно предупреждала, призывая Европу не забывать какой ценой далась победа над Третьим Рейхом", — отметил он.

"Но все же перезаписывая историю не победить "бандеровскую идеологию", не победить нацизм, не победить терроризм. Вы должны дать людям взамен другую идеологию, идею можно убить только другой идеей. Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма", — заключил Кадыров.