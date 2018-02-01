Премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Польша не будет ограничивать свободу дебатов о Холокосте, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в специальном телеобращении в четверг вечером.

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"Мы никогда не будем ограничивать свободу дебатов о Холокосте. Мы должны это тем, кто его прошел", — сказал премьер.

При этом он отметил, что Польша особо настаивает на ложности термина "польские концлагеря". "Лагеря, в которых убиты миллионы евреев, не были польскими. Эта правда должна быть охраняема, как часть правды а Холокосте", — сказал Моравецкий.

"Сражаясь с неправдой об участии польского государства в преступлениях немецкой машины, Польша выступает на стороне правды", — добавил он.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт выразила обеспокоенность тем, что "если этот законопроект будет реализован, он может подорвать свободу слова и академический дискурс". Она призвала Польшу "переоценить законопроект в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и нашего эффективного партнерства".

В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

В свою очередь руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

Израильский же мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по договоренности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назначил группу по юридически-историческому диалогу с Израилем.