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    Волошин об истинной природе "бандеровца" Климкина

    (обновлено: )1265271
    Как отметил политолог-международник Олег Волошин, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который является уроженцем России, в попытке угнаться за ситуативными трендами демонстрирует русофобию.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на днях опубликовал блог о "настоящей истории" Украины. В своей статье Климкин пишет о том, что постоянно думает о восстановленной близ карпатского села Рунгуры бандеровской крыивке, которую он посетил в начале января.

    "Это настоящий схрон, в котором 9 февраля 1951 года (через 6 лет после окончания Второй мировой!) смертью героев погибли пятеро бойцов УПА. Их выдал предатель, НКВД-исты выставили перед собой 15-летних подростков из соседнего села, заставили их открыть крышку и забросали бункер гранатами", — сообщил министр.

    В своих рассуждениях Климкин добавил, что "почувствовал прикосновение к нашей настоящей истории" и ощутил "острое чувство вины за то, что миллионы соотечественников несколько поколений жили, а некоторые и продолжают жить в сфальсифицированной поработителями истории, в которой воинам УПА была отведена роль врагов".

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    "Великий киргизский писатель Чингиз Айтматов не зря когда-то рассказал всем подсоветским народам легенду о манкуртах, людях со стертой исторической памятью, которых враг использует для борьбы против их же собственного племени", — отметил в своей статье Климкин.

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    По его мнению, подменена история — это тоже "разновидность манкуртизма, и еще неизвестно, какая из них хуже".

    Политолог-международник Олег Волошин назвал размышления Климкина "разумным и своевременным" ответом министра на нарастающее дистанцирование от Украины Польши в связи с националистическими перегибами государственного курса.

    "Хорошо, что он тут вспомнил про манкуртов. Манкурт — это человек, который после мощного внешнего воздействия на свою психику забыл о своём прошлом и о прошлом своих предков, став одновременно покорным рабом своего хозяина", — отметил Волошин.

    По его мнению, министр иностранных дел, который является уроженцем РФ, демонстрирует откровенную русофобию.

    Пост Олега Волошина в Facebook

    "Климкин — этнический русский, уроженец Курска, выпускник МФТИ, ради попытки встроиться в ситуативный тренд в своей риторике сваливается в откровенную русофобию, имеющую все меньше общего с критикой конкретного курса собственно руководства РФ. Эти самозваные "бандеровцы" (интересно, Гройсман тоже себя к ним причисляет) даже хуже настоящих. И кто после этого ещё манкурт?" — резюмировал эксперт.

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