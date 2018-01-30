Волошин об истинной природе "бандеровца" Климкина

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на днях опубликовал блог о "настоящей истории" Украины. В своей статье Климкин пишет о том, что постоянно думает о восстановленной близ карпатского села Рунгуры бандеровской крыивке, которую он посетил в начале января.

"Это настоящий схрон, в котором 9 февраля 1951 года (через 6 лет после окончания Второй мировой!) смертью героев погибли пятеро бойцов УПА. Их выдал предатель, НКВД-исты выставили перед собой 15-летних подростков из соседнего села, заставили их открыть крышку и забросали бункер гранатами", — сообщил министр.

В своих рассуждениях Климкин добавил, что "почувствовал прикосновение к нашей настоящей истории" и ощутил "острое чувство вины за то, что миллионы соотечественников несколько поколений жили, а некоторые и продолжают жить в сфальсифицированной поработителями истории, в которой воинам УПА была отведена роль врагов".

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"Великий киргизский писатель Чингиз Айтматов не зря когда-то рассказал всем подсоветским народам легенду о манкуртах, людях со стертой исторической памятью, которых враг использует для борьбы против их же собственного племени", — отметил в своей статье Климкин.

По его мнению, подменена история — это тоже "разновидность манкуртизма, и еще неизвестно, какая из них хуже".

Политолог-международник Олег Волошин назвал размышления Климкина "разумным и своевременным" ответом министра на нарастающее дистанцирование от Украины Польши в связи с националистическими перегибами государственного курса.

"Хорошо, что он тут вспомнил про манкуртов. Манкурт — это человек, который после мощного внешнего воздействия на свою психику забыл о своём прошлом и о прошлом своих предков, став одновременно покорным рабом своего хозяина", — отметил Волошин.

По его мнению, министр иностранных дел, который является уроженцем РФ, демонстрирует откровенную русофобию.

Пост Олега Волошина в Facebook

"Климкин — этнический русский, уроженец Курска, выпускник МФТИ, ради попытки встроиться в ситуативный тренд в своей риторике сваливается в откровенную русофобию, имеющую все меньше общего с критикой конкретного курса собственно руководства РФ. Эти самозваные "бандеровцы" (интересно, Гройсман тоже себя к ним причисляет) даже хуже настоящих. И кто после этого ещё манкурт?" — резюмировал эксперт.