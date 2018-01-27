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    Климкин: санкции США против РФ охватывают причастных к оккупации в Украине

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    США - Россия: санкции преткновения (626)

    (обновлено: )7910
    Глава МИД заявил, что постепенно санкции США "охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новые санкции США против России постепенно охватывают всех причастных к оккупации украинской территории, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

    В пятницу, 26 января, США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ.

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    "Усиление давления на Россию — новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", — написал Климкин в Twitter

    ​Комментируя решение о санкциях, министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.

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    Москва настаивает, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе. 

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