Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Ради транша МВФ власть готова отдать часть суверенитета, Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" хотят разделить представительство в ЦИК пополам между собой, а "Партия войны" боится, что земля может уйти у них из-под ног, поэтому буквально кричит о реванше. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания круглого стола "Политические итоги недели" в пресс-центра РИА Новости Украина.

"Гуманитарный" Волкер

На неделе в Киев вновь прилетел спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Это его уже шестой визит, напомнил политолог Алексей Якубин. На этот раз американский гость развил в украинской столице бурную деятельность: встречался не только с властью, но и с представителями оппозиции, например, с Юрием Бойко от Оппозиционного блока.

По мнению Якубина, это значит, что Волкер не делает ставку в смысле информации в Украине только на представителей власти, а собирает более полную картину.

"Для США сейчас самая приоритетная тема – не политическая часть "Минска". Ключевые вещи, которые обсуждались – гуманитарные: вещи, связанные с обменом пленными, восстановление мобильной связи на неподконтрольной территории и будущее восстановление социальных выплат. Я так понимаю, что в том числе в Дубае Волкер будет говорить с (помощником президента РФ) Сурковым об этих вещах", – сообщил политолог.

Он также отметил, что в целом в переговорах РФ и США возможны подвижки в обсуждении российской резолюции по миротворцам: "мы видим, что Волкер пытается привязать выполнение "Минска" к снятию санкций с РФ".

США поддерживают заморозку конфликта в Донбассе

По мнению политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка военных вооружений и снаряжения.

При этом, подчеркнул эксперт, интересы европейских стран – участниц "Нормандской четверки" – все дальше расходятся с интересами США.

"В целом конфликт в Донбассе идет к замораживанию, а это вспышки боевых действий, похороны солдат, гуманитарные проблемы. У украинской власти нет политической воля для реализации "Минска", а американская сторона в этом деле прикрывает тылы Киева", – сказал политолог.

Порошенко – "свой" среди миллиардеров?

Важной темой недели оказался и "швейцарский визит" президента Порошенко и украинской делегации в Давос. Алексей Якубин назвал это мероприятие встречей клуба миллиардеров, "ярмаркой тщеславия".

"Давос воспринимается нашим политическим классом как возможность представить себя, но также показать в Украине, гражданам, что "нас поддерживают, мы рукопожатны", – заявил политолог.

Для Порошенко Давос очень важен, продолжил Якубин: президенту важно показать, что у него есть связь с Западом, с западными элитами. В то же время, у главы государства не было действительно ключевых, решающих встреч: все больше на полях, нерабочие, неофициальные встречи.

"Порошенко этим пытался ответить на изоляцию, которая уже была видна…. Ему очень важно показать, что у него есть этот "выход" на Запад перед выборами 2019 года", – уверен политолог.

Сайт Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе

Все ради транша

Также президент не оставляет идеи продолжения сотрудничества с МВФ: "даже в противовес интересам граждан он готов договариваться о дальнейшем сотрудничестве с МВФ".

"Насколько мы поняли из ситуации в Давосе, Порошенко удалось договориться о неких условиях восстановления сотрудничества с МВФ и выделении еще как минимум одного транша в апреле 2018 года. Я так понимаю, разменной монетой здесь стало дальнейшее социальное закручивание. Это и закон о приватизации и распродаже государственного имущества практически за бесценок, … плюс повышение коммунальных тарифов для граждан", – рассказал Якубин.

Впрочем, совершенно другая ситуация – с законом о создании антикоррупционного суда, на котором настаивает Запад. Если интересами граждан Банковая готова поступиться, то в вопросах антикоррупционного суда все намного сложнее, потому что он затрагивает интересы власти, уверен эксперт.

"Власть понимает, что этот суд может быть использован для селекции власти перед выборами 2019 года", – подчеркнул Якубин.

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Об искреннем желании власти получить новый транш говорил и Андрей Золотарев.

"Получить, даже расплачиваясь суверенитетом страны и окончательным потрошением кошельков граждан. А без этого миллиарда будет совсем грустная ситуация, в чем признался министр финансов Данилюк, когда перед Украиной может замаячить угроза дефолта, а дефолт может обернуться политическим землетрясением – чего получить нельзя. Власть готова пуститься во все тяжкие, чтобы получить новую "дозу" от МВФ", – заявил эксперт.

Настоящая роль ПАСЕ

Политолог-международник Олег Волошин сосредоточился на принятых Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюциях. По мнению Волошина, на интуитивном уровне огромное количество людей понимает значение ПАСЕ организации верно.

"Мы постоянно говорим: "Европейские стандарты", "европейские ценности" – ПАСЕ и Совет Европы в целом это и есть единственная, уникальная структура, которая устанавливает европейские стандарты и ценности. Европейский Союз к этому не имеет никакого отношения…. Ценности демократии, свободы слова, что считать преступлениями в интернет, пропагандой насилие – это все устанавливает ПАСЕ", – подчеркнул политолог.

Сейчас же близкие к украинским властям комментаторы говорят, что "мало ли что там рекомендует ПАСЕ".

"Те, кто так говорят, вообще не имеют права говорить о евроинтеграции…. Потому что евроинтеграция – это согласие с определенным набором ценностей, а устанавливает их ПАСЕ", – категоричен Волошин.

Отдельно он прокомментировал резолюцию о гуманитарных последствиях конфликта в Донбассе.

"В результирующую часть резолюции включили поправку, пункт, что необходимо пересмотреть "закон о реинтеграции", чтобы его статьи базировались на положениях минских соглашений и в полной мере обеспечивали защиты социальных прав жителей неподконтрольных Украине частей Луганской и Донецкой областей", – подчеркнул политолог, отметив, что это очень важно для Украины.

В ЦИК – все "свои"

Обсудили политологи и будущую ротацию членом Центральной избирательной комиссии. Андрей Золотарев напомнил, что этих людей должны были сменить еще 1 июля 2014 года, но тогда вопрос провалили.

"Традиционно вопрос членства в ЦИК решался путем джентльменских соглашений между властью и оппозицией. В 2007 году, когда был политический кризис, президент Ющенко и его политические партнеры получили 7 членов ЦИК и пост председателя, а тогдашняя оппозиция – 8. … А теперь то, что мы получили, это выход за все мыслимые и немыслимые рамки (предложение власти: фактически 11 человек – от БПП и "Народного фронта")", – заявил политолог.

Важно, что в таком раскладе ни одного места не получают "Батькивщина", показывающая лидирующие рейтинги в социологических опросах, и Оппозиционный блок.

"Украину ждут не выборы, а борьба за власть. Отнюдь не бессмысленная для правящей верхушки, но беспощадная по отношению к стране и ее гражданам", – спрогнозировал Золотарев.

С ним согласен Алексей Якубин, отметивший, что "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко просто разделили на двоих членов ЦИК.

"От БПП – 6 человек, НФ – 5 человек. На 13 должностей. Остальные дали партиям – сателлитам власти: "Самопомичи" и "Радикальной партии". … Хотя по европейским правилам, там должны быть представлены оппозиционные силы", – указал политолог, добавив, что власть, вероятно, вспомнила сталинский принцип "Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают".

"Даже во времена Януковича оппозиционные силы имели своих делегатов в ЦИК и тогда это казалось абсолютной нормой. … Власть готовится к выборам 2019 года и понимает, что выиграть их будет очень сложно", – сказал эксперт.

Истерика "партии войны"

Андрей Золотарев также упомянул разгоревшийся вокруг телеканала ZIK скандал – из-за интервью Наталья Влащенко с юристом Андреем Портновым.

"Эта истерика нашей "партии войны" показательна тем, что люди, которые 4 года назад с пеной у рта ратовали за свободу слова, спустя 4 года пришли к тотальной цензуре и давлению на масс-медиа с использованием парамилитарных образований. Более чем наглядная революция", – сказал политолог.

По его мнению, представители "партии войны" заговорили о реванше, опасаясь того, что почва у них в ближайшее время может уйти из-под ног.