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    США ввели санкции против компаний РФ, связанных со скандалом с Siemens

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (622)

    (обновлено: )73311
    В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
    Газовая турбина комбинированного цикла (ПГУ) Siemens
    siemens.com

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Чиновники Минэнерго РФ, "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна , сообщил Минфин США.

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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    В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

    Санкции введены из-за поставки газовых турбин в Крым, говорится в релизе Минфина США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    "ООО "Технопромэкспорт" (Technopromexport LLC) является одним из предприятий, ответственных за передачу турбин в Крым", — объясняет ведомство, добавляя что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины" (тоже включено в санкционный лист), были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет минфин США.

    Немецкий концерн Siemens летом 2017 года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым, начав также череду судебных разбирательств в российских судах, чтобы вернуть турбины. В августе Евросоюз ввел санкции из-за этого скандала. В список ЕС попали Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, "Технопромэкспорт" и компания "Интеравтоматика".

    "Интеравтоматики" нет в санкционных списках США, но зато в них включен российский концерн "Силовые машины", которому принадлежит доля (35%) в совместном предприятии с Siemens в Ленинградской области. Это предприятие изготовило спорные турбины.

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