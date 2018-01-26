США ввели санкции против компаний РФ, связанных со скандалом с Siemens

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Чиновники Минэнерго РФ, "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна , сообщил Минфин США.

В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Санкции введены из-за поставки газовых турбин в Крым, говорится в релизе Минфина США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"ООО "Технопромэкспорт" (Technopromexport LLC) является одним из предприятий, ответственных за передачу турбин в Крым", — объясняет ведомство, добавляя что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины" (тоже включено в санкционный лист), были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет минфин США.

Немецкий концерн Siemens летом 2017 года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым, начав также череду судебных разбирательств в российских судах, чтобы вернуть турбины. В августе Евросоюз ввел санкции из-за этого скандала. В список ЕС попали Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, "Технопромэкспорт" и компания "Интеравтоматика".

"Интеравтоматики" нет в санкционных списках США, но зато в них включен российский концерн "Силовые машины", которому принадлежит доля (35%) в совместном предприятии с Siemens в Ленинградской области. Это предприятие изготовило спорные турбины.