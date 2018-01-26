США объяснили новые санкции против России

Flickr.com/crobj

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции Вашингтона против РФ направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине.

США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, зарегистрированных в Украине и в России. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Еще по 12 компаниям санкции были уточнены. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией в Украине.

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, находящимися под санкциями США за их деятельность а Украине, будут вовлечены в деятельность, которая может подвергнуть их санкциям в США", — сказал Мнучин.

В поступившем в РИА Новости пресс-релизе минфина США также отмечается, что сегодняшние действия "являются частью обязательств минфина по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения их обязательств в рамках минских соглашений".

Читайте также: Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков — навсегда

"Эти действия подчеркивают оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное отвержение признать их попытки аннексии полуострова. Эти санкции последовали за недавним расширением санкций ЕС", — отмечается в релизе.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".