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    США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине

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    США - Россия: санкции преткновения (622)

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    США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине; в санкционный список внесли 21 гражданина России и Украины и девять компаний, следует из документа, опубликованного минфином США.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных в Украине и РФ, следует из документа, опубликованного минфином США.

    Ринат Ахметов
    Alexander KHUDOTEPLY/AFP
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    В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании.

    Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

    Отмечается, что санкции введены в связи с ситуацией в Украине.

    Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над санкциями в отношении РФ в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". Обе палаты конгресса США приняли данный закон подавляющим большинством в июле прошлого года. Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017 года. Данный документ подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана. Противники Трампа неоднократно вменяли ему в вину то, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.

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