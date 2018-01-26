"Демонстрация беспомощности". Российский МИД о новых санкциях США

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США, расширяя санкции против Москвы, предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ", — говорится в комментарии департамента и печати МИД России.

В ведомстве также отметили, что в Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что Россию можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов.

Согласно сообщению, санкционная кампания США обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, это демонстрация Вашингтоном собственной беспомощности.

"Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность", — говорится в тексте.

В нем отмечается, что, продолжая попытки оказать давление на Россию, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису.

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В пятницу США ввели новые санкции из-за ситуации в Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ.