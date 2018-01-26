Сенатор РФ чувствует украинские санкции острее американских

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Сенатор Николай Рыжков, включенный в 2014 году в санкционный список США, больше ощущает на себе больше украинских санкций, чем американских — он с 2014 года не может съездить в Донецкую область на могилу своих родителей из-за того, что ему запрещен въезд в Украину.

"Не скажу, что санкции США сильно осложнили мне жизнь. Бизнеса у меня там нет, деловых партнеров тоже. Они живут без меня — и я без них живу", — сказал Рыжков в интервью РИА Новости.

По его словам, больней на нем сказались последствия украинских санкций, закрывшие ему въезд в Украину, в результате чего он уже четвертый год не может посетить могилы своих родителей и других ближайших родственников в Донецкой области.

"Я родился возле Донецка, там у меня похоронены родители, брат с сестрой, другие родственники. Раньше я каждый год ездил к ним на могилы, это 400 километров от Белгорода на машине. А теперь меня на Украину не пускают, я не могу исполнить свой сыновний долг", — сказал 89-летний сенатор.

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