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    Запредельно загрязняют воздух. Нескольким странам ЕС грозят санкции

    (обновлено: )15501
    Вопрос в отношении Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании будет обсуждаться 30 января в Брюсселе на совещании министров по делам окружающей среды.
    Сильный смог. Архивное фото
    REUTERS Jason Lee

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. За превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха девяти странам ЕС, а именно грозят санкции, сообщила Еврокомиссия.

    Планета Земля
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    Вопрос в отношении Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании будет обсуждаться 30 января в Брюсселе на совещании министров по делам окружающей среды.

    По словам комиссара ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, совещание даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС".

    Также Еврокомиссия в пятницу, 19 января, приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер, призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение окружающей среды.

    Как сообщалось ранее, министр по борьбе со смогом скоро будет назначен в правительстве Польши.

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