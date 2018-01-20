Запредельно загрязняют воздух. Нескольким странам ЕС грозят санкции

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. За превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха девяти странам ЕС, а именно грозят санкции, сообщила Еврокомиссия.

Вопрос в отношении Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании будет обсуждаться 30 января в Брюсселе на совещании министров по делам окружающей среды.

По словам комиссара ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, совещание даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС".

Также Еврокомиссия в пятницу, 19 января, приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер, призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение окружающей среды.

Как сообщалось ранее, министр по борьбе со смогом скоро будет назначен в правительстве Польши.