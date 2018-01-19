Глобальное потепление. 2017 год стал одним из самых теплых в истории

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.

2017 год стал третьим по уровню средних температур Земли после 2016 и 2015 годов, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Так, в прошлом году средняя температура поверхности земли и океана была на 0,84°С выше, чем в среднем в XX веке, он стал третьим самым теплым по данным истории наблюдений с 1880 по 2017 год, уступив 2016-му, который был самым теплым, и 2015-му, который занял второе место.

По данным управления, прошлый год стал третьим самым теплым годом в истории и самым теплым годом без присутствия климатического феномена Эль-Ниньо, способного значительно повысить глобальные годовые температуры.

Напомним, в Киеве в прошлом году было зарегистрировано 24 температурных рекорда.