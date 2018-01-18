Закон по Донбассу позволит ввести новые санкции против РФ - депутат

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса позволит Украине расширить санкции против РФ, считает депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник.

Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Это позволит нам расширять и применять новые санкции против РФ как страны, которая в мирное время совершила акт агрессии и ведет гибридную войну против Украины", — заявил Винник в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина". Он также сказал, что приняты закон дает украинским вооруженным силам возможность применять вооружение "в полном объеме для сдерживания этой агрессии".

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО страны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.