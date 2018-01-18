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    "Нам надо вести диалог с Донбассом". Нардеп обратился к властям

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (329)

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    Внефракционный депутат Верховной Рады, бывший руководитель Закарпатской ОГА и глава президентской администрации Виктора Ющенко Виктор Балога считает, что власти должны начать прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
    Телеканал ZIK/Youtube

    "Я больше скажу, нам нужно разговаривать с Донбассом. Нам нужно нужно отправлять туда (представителей) от министерств, которые хотят разговаривать. Нам надо вести диалог", — заявил Балога в эфире Zik.

    "Есть люди в парламенте, которые представляют Восток, Донбасс, которые понимают этих людей. Нужно направлять туда парламентариев! (…) " — подчеркнул народный депутат, добавив, что "шашками махать в парламенте законами – это для недалеких людей".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Закон о Донбассе. Бортник: теперь Порошенко может начать военную операцию

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

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    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины.

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
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