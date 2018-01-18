"Нам надо вести диалог с Донбассом". Нардеп обратился к властям

"Я больше скажу, нам нужно разговаривать с Донбассом. Нам нужно нужно отправлять туда (представителей) от министерств, которые хотят разговаривать. Нам надо вести диалог", — заявил Балога в эфире Zik.

"Есть люди в парламенте, которые представляют Восток, Донбасс, которые понимают этих людей. Нужно направлять туда парламентариев! (…) " — подчеркнул народный депутат, добавив, что "шашками махать в парламенте законами – это для недалеких людей".

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины.