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    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (329)

    (обновлено: )1047150
    Принятый законопроект – неконституционен, уверен Александр Скубченко: документ наделяет президента некими полномочиями, при этом в Конституции сказано, что полномочия главы государства не устанавливаются законами.
    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook

    РИА Новости Украина

    Парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов

    Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

    В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    Смотрите также: Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Полная версия

    Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал принятый документ "очередной неконституционной бумажкой".

    Политолог-международник Владимир Воля
    Facebook Владимира Воли
    Закон о реинтеграции Донбасса таит сюрпризы - Воля

    "Хотя бы в силу того, что наделяет президента некоторыми полномочиями, а в Конституции указано, что полномочия президента устанавливаются исключительно Конституцией, а не законами. Но где майдан, и где та Конституция, об которую ноги не вытер разве что кот казака Гаврилюка", – отметил Скубченко.

    Суть же так называемого "закона" даже нет смысла обсуждать, добавляет он.

    "Кость ведь для патриотов майдана, пусть порадуются очередной своей типа пэрэмоге", – подытожил глава Жилищного союза Украины.

    Президент Петр Порошенко уже прокомментировал принятие законопроекта.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

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