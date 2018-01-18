Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины

РИА Новости Украина

Парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал принятый документ "очередной неконституционной бумажкой".

"Хотя бы в силу того, что наделяет президента некоторыми полномочиями, а в Конституции указано, что полномочия президента устанавливаются исключительно Конституцией, а не законами. Но где майдан, и где та Конституция, об которую ноги не вытер разве что кот казака Гаврилюка", – отметил Скубченко.

Суть же так называемого "закона" даже нет смысла обсуждать, добавляет он.

"Кость ведь для патриотов майдана, пусть порадуются очередной своей типа пэрэмоге", – подытожил глава Жилищного союза Украины.

Президент Петр Порошенко уже прокомментировал принятие законопроекта.

Скриншот с сайта Facebook

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", — написал глава государства на своей странице в Facebook.