В ЛНР прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего надеется, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает, и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационное законы, которые принимает Украина", — сказал Дейнего телеканалу RT.

По его словам, этот закон "ставит под сомнение все, что происходило до его принятия". "Этот закон говорит о неправомерности почти четырех лет войны на Донбассе. То есть, это попытка подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит на Донбассе. И это как раз говорит о том, что основания отсутствуют. И они пытаются подстраховаться, прикрыться, оправдать каким-то образом свои действия", — подчеркнул он.

Как полагает Дейнего, "этим законом Украина подчеркивает все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации".

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Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.