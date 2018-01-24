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    В мире

    Вашингтон обнародовал новые санкции по КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (809)

    (обновлено: )13301
    В документе, опубликованном в среду Минфином США, говорится, что Вашингтон ввел новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, которые включают санкции против 16 физлиц, девяти юрлиц и шести морсудов.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, которые включают санкции против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов, говорится в документе, опубликованном в среду Минфином США.

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    Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии, следует из документа.

    Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".

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