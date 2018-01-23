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    Директор ЦРУ заявил о возможности КНДР нанести ядерный удар по США

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (807)

    (обновлено: )12203
    Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео напомнил, что США рассчитывают на помощь РФ и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Лишь несколько месяцев могут отделять КНДР от возможности нанести ядерный удар по США, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

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    В интервью CBS Помпео спросили, сколько времени потребуется северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, чтобы получить такую возможность. Помпео ответил: "несколько месяцев".

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    Ведущая напомнила Помпео, что он говорил такое и несколькими месяцами ранее.

    "Да, это так. Я хотел бы, чтобы у меня была способность сказать, что речь идет о годе с нынешнего момента. Правительство США прилежно работает над тем, чтобы продлить это время", — сказал Помпео.

    Он также повторил, что США рассчитывают на помощь РФ и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.

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    Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".

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