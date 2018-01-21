наверх
21.01.201807:34
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ОИ-2018. Делегация КНДР прибыла в Южную Корею с артистами

    (обновлено: )52
    Делегацию возглавляет лидер известного женского музыкального коллектива "Монранбон" Хен Сон Воль. Они должны посетить Сеул и Каннын для осмотра площадок для будущих выступлений.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Северокорейская делегация, в составе которой семь человек, прибыла в воскресенье в Южную Корею в рамках подготовки выступления артистов из КНДР во время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских дипломатических кругах.

    Новогодняя вечеринка: как в КНДР запускали ракету изо льда. Видео
    facebook.com/bbcrussian
    Новогодняя вечеринка. Как в КНДР "запускали" ракету изо льда

    Ожидается, что визит продлится два дня. За это время делегация, возглавляемая лидером известного женского музыкального коллектива "Монранбон" Хен Сон Воль, должна посетить Сеул и Каннын для осмотра площадок для будущих выступлений.

    Изначально делегация северокорейских артистов должна была прибыть в Южную Корею в субботу. Однако, за день до визита Пхеньян уведомил Сеул об отмене поездки.

    На переговорах 15 января было принято решение об участии в олимпийской культурной программе музыкального коллектива из Северной Кореи "Самчжиен".

    В субботу в Лозанне состоялась четырехсторонняя встреча между делегациями национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Корей, организаторами зимних Игр в Пхенчхане и МОК. Стороны обсудили параметры участия северокорейских спортсменов в ОИ: их количество, дисциплины, в которых они будут соревноваться, модальности использования северокорейского флага, гимна страны и форму спортсменов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на дорогах из-за снегопада. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Реинтеграция Донбасса. Бортник о "законе об управлении войной". Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Туп молодого мужчины в Днепре
    Криминальные войны в Украине
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире