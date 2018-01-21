ОИ-2018. Делегация КНДР прибыла в Южную Корею с артистами

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Северокорейская делегация, в составе которой семь человек, прибыла в воскресенье в Южную Корею в рамках подготовки выступления артистов из КНДР во время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских дипломатических кругах.

Ожидается, что визит продлится два дня. За это время делегация, возглавляемая лидером известного женского музыкального коллектива "Монранбон" Хен Сон Воль, должна посетить Сеул и Каннын для осмотра площадок для будущих выступлений.

Изначально делегация северокорейских артистов должна была прибыть в Южную Корею в субботу. Однако, за день до визита Пхеньян уведомил Сеул об отмене поездки.

На переговорах 15 января было принято решение об участии в олимпийской культурной программе музыкального коллектива из Северной Кореи "Самчжиен".

В субботу в Лозанне состоялась четырехсторонняя встреча между делегациями национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Корей, организаторами зимних Игр в Пхенчхане и МОК. Стороны обсудили параметры участия северокорейских спортсменов в ОИ: их количество, дисциплины, в которых они будут соревноваться, модальности использования северокорейского флага, гимна страны и форму спортсменов.