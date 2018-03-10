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    Олимпийские игры

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Украина и итоги Олимпиады в цифрах. Инфографика
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах 
    10:13 03.03.2018
    640Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Хроника 25 февраля: закрытие Олимпиады, ЧП в Харькове, забастовка НМУ Богомольца
    09:11 26.02.2018
    725
    Накануне в южнокорейском Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия Олимпиады-2018, украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, а в Москве состоялся Марш памяти Немцова.
    Флаг КНДР
    ОИ-2018. Делегация КНДР прибыла в Южную Корею с артистами
    04:55 21.01.2018
    173
    Делегацию возглавляет лидер известного женского музыкального коллектива "Монранбон" Хен Сон Воль. Они должны посетить Сеул и Каннын для осмотра площадок для будущих выступлений.
    Американские военные участвуют в учениях вооруженных сил США и Южной Кореи
    Вашингтон и Сеул отказались от военных учений во время Олимпиады
    17:30 04.01.2018
    125
    Военные учения не должны проводиться во время Олимпиады в Пхёнчхане - такой договоренности достигли главы Южной Кореи и США. Беседа лидеров длилась 30 минут.
    Олимпийские кольца
    Украина минус Олимпиада: нет денег - нет спорта, нет зрелищ, нет престижа
    19:58 13.09.2017
    3165
    Если раньше политики старались компенсировать отсутствие хлеба красочностью зрелищ, то в ближайшее время украинцев лишат и этого.
    Россиянка Мария Савинова, выигравшая золотую медаль в забеге на 800 м в Лондоне
    Россия лишилась уже 21 медали Игр 2008 и 2012 годов из-за допинга
    23:04 10.02.2017
    118Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Усэйн Болт вернул "золото" ОИ-2008 из-за допинга Картера
    05:30 28.01.2017
    412
    По словам ямайского бегуна Усэйна Болта, отбирать у него золотую медаль Олимпийских игр было сурово, но он отдал её обратно, потому что это было требование МОК.
    Антонина Кривошапка. Архивное фото
    Россия лишится еще двух медалей с Олимпиады-2012 из-за допинга - СМИ
    23:22 26.01.2017
    96Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По информации СМИ, после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в организме бегуньи Антонины Кривошапки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Также Россия лишится серебра тяжелоатлетки Светланы Царукаевой, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг.
    Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба
    Уйба: почему WADA обнаружило нарушения в Сочи только через 2-3 года
    03:25 30.12.2016
    7353Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, если у людей из WADA при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас начинаются изыски.
    Наталья Давыдова
    МОК лишил двоих украинских спортсменов медалей Олимпиады-2008
    23:13 17.11.2016
    137Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Международный олимпийский комитет аннулировал результаты 16 атлетов на Олимпийских играх-2008 в Пекине после перепроверки допинг-проб. В списке атлетов оказались три украинца.
    Олимпийские кольца
    МОК лишил троих российских спортсменов медалей с Олимпиады-2008
    19:15 17.11.2016
    90Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Тяжелоатлеты Аккаев и Лапиков лишены бронзовых наград Олимпиады в Пекине в категориях до 94 кг и 105 соответственно, тогда как борец греко-римского стиля Бароев лишен серебряной медали в весе до 120 кг.
    Олимпийские парк и деревня в Рио-де-Жанейро
    Некоторые олимпийские делегации не получили свой багаж из Рио
    10:58 22.10.2016
    91Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Руководитель комиссии по олимпийским играм Европейских олимпийских комитетов Георгий Катулин сообщил, что таможенный контроль, который проходили участники Олимпиады, "был очень сложной процедурой".
    Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева
    Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы ОИ
    02:24 01.10.2016
    320
    По словам олимпийской чемпионки 2004 года, соперницам никак не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид стал проще по числу элементов.
    В Токио подняли флаги Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года 
    01:43 22.09.2016
    41
    Флаги Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года были подняты в среду в Токио во время торжественной церемонии с участием губернатора (мэра) японской столицы Юрико Коикэ после ее возвращения из Рио-де-Жанейро.
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Эстония отказалась от покупки прав на трансляцию Олимпиады
    05:41 21.09.2016
    1425
    Председатель совета ERR Агу Ууделепп заявил, что ему пришлось отказаться от покупки за 1,1 миллиона евро права на трансляцию следующих зимних и летних Олимпийских игр.
    Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро
    В Рио 15 атлетов из США имели разрешения на запрещенные вещества
    05:46 20.09.2016
    193Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что большая часть действий по сокрытию применения допинга в настоящее времяя "сконцентрирована на применение веществ, о которых мы ничего не знаем".
    Борец Виктор Лебедев демонстрирует олимпийскую форму российской команды
    Комиссия МОК допустила российского борца Лебедева к Олимпиаде
    16:40 06.08.2016
    119Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Руководитель штаба российской делегации Игорь Казиков заявил, что вопросов по Виктору Лебедеву больше нет. По его словам, борец допущен к участию в Олимпийских играх.
    Церемония проводов Олимпийской сборной Украины на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    Рио 2016. Наши уже победили!
    11:47 05.08.2016
    34003Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Наши спортсмены говорят слова, которых наверняка от них ждали российские легкоатлеты, но в которые никак не могут поверить те, кто переполнен ненавистью ко всему русскому – миру, духу, спорту...
    Жилье австралийских спортсменов в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро
    Названа причина пожара в Олимпийской деревне в Рио
    02:57 30.07.2016
    173Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Пожар произошел в здании, где располагается сборная Австралии. Вся делегация была эвакуирована. Как сообщила пресс-служба Национального комитета Австралии, пострадавших нет.
    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков (в центре) во время проводов олимпийской сборной России в Рио-де-Жанейро в аэропорту Шереметьево
    В РФ сообщили, сколько российских атлетов одобрили федерации для Олимпиады
    06:57 28.07.2016
    728Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В аэропорту "Шереметьево" состоялись проводы российских олимпийцев на Игры в Рио. Процедура утверждения не завершена еще ни по одному спортсмену, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Хроника 25 февраля: закрытие Олимпиады, ЧП в Харькове, забастовка НМУ Богомольца
    09:11 26.02.2018
    725
    Накануне в южнокорейском Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия Олимпиады-2018, украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, а в Москве состоялся Марш памяти Немцова.
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах. Инфографика
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах 
    10:13 03.03.2018
    640
    Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
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