Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Накануне в южнокорейском Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия Олимпиады-2018, украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, а в Москве состоялся Марш памяти Немцова.
МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
По информации СМИ, после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в организме бегуньи Антонины Кривошапки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Также Россия лишится серебра тяжелоатлетки Светланы Царукаевой, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг.
По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, если у людей из WADA при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас начинаются изыски.
Тяжелоатлеты Аккаев и Лапиков лишены бронзовых наград Олимпиады в Пекине в категориях до 94 кг и 105 соответственно, тогда как борец греко-римского стиля Бароев лишен серебряной медали в весе до 120 кг.
Флаги Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года были подняты в среду в Токио во время торжественной церемонии с участием губернатора (мэра) японской столицы Юрико Коикэ после ее возвращения из Рио-де-Жанейро.
В аэропорту "Шереметьево" состоялись проводы российских олимпийцев на Игры в Рио. Процедура утверждения не завершена еще ни по одному спортсмену, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Накануне в южнокорейском Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия Олимпиады-2018, украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, а в Москве состоялся Марш памяти Немцова.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Флаги Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года были подняты в среду в Токио во время торжественной церемонии с участием губернатора (мэра) японской столицы Юрико Коикэ после ее возвращения из Рио-де-Жанейро.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.