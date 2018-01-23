Мэр Днепра заявил, что пугал США бегством работников "Южмаша" в КНДР

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков эмиграцией сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в страны, враждебные США. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"У меня был не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками. Не буду говорить, какими. Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?" — сказал Филатов.

При этом мэр так и не назвал имена политиков, которым он якобы делал такие заявления.

Филатов подчеркнул, что в настоящее время ситуация на "Южмаше" изменилась в лучшую сторону.

"Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не могу загрузить "Южмаш" заказами. Сейчас есть первые лучи", — сказал мэр, напомнив, что этим вопросом занимаются и президент, и премьер-министр Украины.

Россия в феврале 2015 года из-за политического курса новых украинских властей отказалась от покупки ракетоносителей "Зенит", производимых на предприятии. Производство и реализация этих ракетоносителей приносила "Южмашу" 80% выручки.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

В Госдепе США сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование после публикаций NYT.

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