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    В Южной Корее сожгли флаги КНДР и фото Ким Чен Ына

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    Антипхеньянская акция была организована "Корейской патриотической партией". Демонстранты выступили против подготовительного визита в Южную Корею делегации в преддверии гастролей северокорейских музыкантов по случаю Олимпийских игр.
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Флаги КНДР и фотографии ее лидера Ким Чен Ына были сожжены в понедельник на площади Сеульского вокзала во время демонстрации протеста против прибытия туда северокорейской делегации деятелей культуры, передает информационное агентство Рёнхап.

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    По данным агентства, полиция вмешалась в происходящее, потушив пламя огнетушителями. Добавляется, что антипхеньянская акция была организована "Корейской патриотической партией" в связи с подготовительным визитом в Южную Корею делегации в преддверии гастролей северокорейских музыкантов в феврале по случаю Олимпийских игр в Пхёнчхане.

    "Олимпиада в Пхёнчхане на деле становится пхеньянской олимпиадой Ким Чен Ына для пропаганды северокорейской системы и оправдания северокорейского ядерного оружия", — говорится в заявлении этой организации.

    Как сообщалось ранее, 9 января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также совместных тренировках команд Юга и Севера на одном из горнолыжных курортов в Северной Кореи.

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