В Южной Корее сожгли флаги КНДР и фото Ким Чен Ына

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Флаги КНДР и фотографии ее лидера Ким Чен Ына были сожжены в понедельник на площади Сеульского вокзала во время демонстрации протеста против прибытия туда северокорейской делегации деятелей культуры, передает информационное агентство Рёнхап.

По данным агентства, полиция вмешалась в происходящее, потушив пламя огнетушителями. Добавляется, что антипхеньянская акция была организована "Корейской патриотической партией" в связи с подготовительным визитом в Южную Корею делегации в преддверии гастролей северокорейских музыкантов в феврале по случаю Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Олимпиада в Пхёнчхане на деле становится пхеньянской олимпиадой Ким Чен Ына для пропаганды северокорейской системы и оправдания северокорейского ядерного оружия", — говорится в заявлении этой организации.

Как сообщалось ранее, 9 января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также совместных тренировках команд Юга и Севера на одном из горнолыжных курортов в Северной Кореи.