В Кабмине сообщили, как Украина мешает отмене антироссийских санкций

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что евроинтеграция и выполнение обязательств в рамках соглашения об ассоциации Украины с ЕС помогает сохранять антироссийские санкции.

"Не открою большой тайны, если скажу, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций, которые отрицательно сказываются на прибылях европейского бизнеса. И противостоять лоббистским усилиям этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции", — утверждает Климпуш-Цинцадзе в статье, опубликованной изданием ZN.UA.

По ее мнению, выполнение обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС позволяет украинским властям "говорить с европейскими партнерами откровенно и с сильных позиций".

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Соглашение предусматривает введение квот на экспорт 40 видов украинских товаров в ЕС по преференциальным тарифам.

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Ранее президент Петр Порошенко на встрече со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе заявил, что механизм санкций ЕС против России можно "усовершенствовать" при участии Грузии.