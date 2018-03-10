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    Иванна Климпуш-Цинцадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 70
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    Любовь Акуленко
    Сама по себе Украина не успеет выполнить условия ассоциации с ЕС — эксперт
    12:16 28.02.2018
    395Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Темпы выполнения задач по Соглашению об ассоциации с ЕС доказывают, что не все категории украинцев готовы к европейским стандартам жизни, полагает эксперт.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    В Кабмине раскритиковали подход ЕС к санкциям против России
    15:06 27.02.2018
    482
    По мнению Иванны Климпуш-Цинцадзе, Европейскому союзу следует продлевать сразу на один год действие санкций против РФ, однако каждые полгода наблюдается "непродуктивная дискуссия о том, продлевать ли санкции или нет".
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Русский язык в киевской школе шокировал вице-премьера Климпуш-Цинцадзе
    03:55 13.02.2018
    1932
    Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в одной из киевских школ уроки украинского проводят на русском языке. Номер "центральной киевской школы" чиновница не назвала.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Украина ответит Польше, но не зеркально, это примитивно - вице-премьер
    02:18 03.02.2018
    715Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, неправильно было бы писать "зеркальный закон" и отвечать Польше симметрично, чтобы напомнить о негативных моментах в польской истории. Однако, подчеркнула вице-премьер, ответ должен последовать.
    Кабинет министров Украины
    В Кабмине сообщили, как Украина мешает отмене антироссийских санкций
    04:32 21.01.2018
    670
    Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций - противостоять лоббистским усилиям "этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции".
    Олег Ляшко по ошибке назвал вице-премьера Коимпуш-Цицькадзе
    Ляшко перепутал фамилию вице-премьера и назвал ее Климпуш-Цицькадзе
    11:24 19.01.2018
    478
    Досадная оплошность произошла с лидером "Радикальной партии", когда он записывал прямое включение из Верховной Рады для телеканала "112 Украина".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    "Не чудотворец, а вирус". В Кабмине дали характеристику Саакашвили
    23:03 27.12.2017
    450Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "вместо реформатора мы получили революционера".
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В риторике Венгрии по Украине заметно российское влияние - вице-премьер
    05:29 23.11.2017
    681Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнул, что Венгрия единственная страна, которая не готова к диалогу с Украиной по новому закону об образовании.
    Майдан Незалежности
    Киев попросил помощи ЕС в "проталкивании хороших новостей"
    08:49 14.11.2017
    485
    По словам Климпуш-Цинцадзе, "хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом". Она добавила, что у Киева нет возможности "протолкнуть именно позитивные новости".
    Саммит Восточное партнерство в Вильнюсе
    Венгрия внесла требования о нацменьшинствах в решение Восточного партнерства
    16:04 08.11.2017
    458Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    После принятия в Украине Закона "Об образовании" Венгрия добилась включения специальных правок в проект решения саммита Восточного партнерства.
    Флаги США и Украины
    Есть политическая поддержка поставок США оружия в Украину - вице-премьер
    02:39 12.10.2017
    202Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что не будет называть конкретной даты, когда вооружение может поступить в Украину, однако подчеркнула, что в США существует двухпартийная поддержка данного вопроса.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Стало известно, что беспокоит Совет Европы в законе об образовании
    14:10 26.09.2017
    1297Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партнеров Украины беспокоит исключительно седьмая статья языкового закона.
    Флаги США и Украины
    Украина близко подошла к решению США по летальному оружию - вице-премьер
    04:33 13.09.2017
    538Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, решение о предоставлении Украине летального вооружения будет в конечном итоге политическим решением властей США.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Вице-премьер рассказала о сотрудничестве Украины и НАТО в 2018 году
    18:20 08.09.2017
    109
    Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что в следующем году Украина будет "выполнять годовой план, подобный тем, которые имели нынешние члены альянса при выполнении своих планов действия по членству".
    Павел Климкин. Архивное фото
    НАПК нашло нарушения в декларациях Климкина и Климпуш-Цинцадзе
    20:14 28.07.2017
    200
    В декларациях Павла Климкина и Иванны Климпуш-Цинцадзе обнаружены нарушения, в частности неполное отражение доходов или неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Столтенберг
    09:37 10.07.2017
    133
    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжит тесно работать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономических реформ.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Украина в течение месяца получит от Румынии оборудование для киберзащиты
    13:01 29.06.2017
    158Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, проведены тендеры и в Румынии закуплено оборудование для киберзащиты за 1 миллион евро. Ожидается, что в течение месяца это оборудование будет доставлено в Украину.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Вице-премьер поддержала ЛГБТ-марш в Киеве
    07:39 18.06.2017
    337
    По словам Климпуш-Цинцадзе, "Киевпрайд Марш" – это не пропаганда гомосексуальности: "Гомосексуальность – это не выбор. И это не болезнь, как утверждают сторонники лечения электрическим током".
    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    С 1 августа из Киева в Краков начнет ходить скоростной поезд
    01:53 12.06.2017
    1769Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, с 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков". В дальнейшем будут добавляться поезда, которые будут соединять Украину со странами Европейского союза.
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    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Русский язык в киевской школе шокировал вице-премьера Климпуш-Цинцадзе
    03:55 13.02.2018
    1932
    Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в одной из киевских школ уроки украинского проводят на русском языке. Номер "центральной киевской школы" чиновница не назвала.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    В Кабмине раскритиковали подход ЕС к санкциям против России
    15:06 27.02.2018
    482
    По мнению Иванны Климпуш-Цинцадзе, Европейскому союзу следует продлевать сразу на один год действие санкций против РФ, однако каждые полгода наблюдается "непродуктивная дискуссия о том, продлевать ли санкции или нет".
    Любовь Акуленко
    Сама по себе Украина не успеет выполнить условия ассоциации с ЕС — эксперт
    12:16 28.02.2018
    395
    Темпы выполнения задач по Соглашению об ассоциации с ЕС доказывают, что не все категории украинцев готовы к европейским стандартам жизни, полагает эксперт.
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