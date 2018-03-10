По мнению Иванны Климпуш-Цинцадзе, Европейскому союзу следует продлевать сразу на один год действие санкций против РФ, однако каждые полгода наблюдается "непродуктивная дискуссия о том, продлевать ли санкции или нет".
По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, неправильно было бы писать "зеркальный закон" и отвечать Польше симметрично, чтобы напомнить о негативных моментах в польской истории. Однако, подчеркнула вице-премьер, ответ должен последовать.
Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций - противостоять лоббистским усилиям "этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции".
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнул, что Венгрия единственная страна, которая не готова к диалогу с Украиной по новому закону об образовании.
По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, проведены тендеры и в Румынии закуплено оборудование для киберзащиты за 1 миллион евро. Ожидается, что в течение месяца это оборудование будет доставлено в Украину.
По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, с 1 августа начинает курсировать поезд "Киев-Краков". В дальнейшем будут добавляться поезда, которые будут соединять Украину со странами Европейского союза.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению Иванны Климпуш-Цинцадзе, Европейскому союзу следует продлевать сразу на один год действие санкций против РФ, однако каждые полгода наблюдается "непродуктивная дискуссия о том, продлевать ли санкции или нет".