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    Тиллерсон о санкциях против КНДР: голод и массовая гибель рыбаков

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    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (805)

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    Госсекретарь США высказался на основе данных японских властей, которые некоторое время назад задержали около сотни северокорейских рыболовных судов, которые дрейфовали в территориальных водах Японии.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил о том, к какому эффекту приводят международные экономические санкции против КНДР.

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    Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, Тиллерсон сослался на данные Японии, которые были приведены во вторник на встрече в Ванкувере по проблеме КНДР.

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    По словам госсекретаря, японские власти некоторое время назад задержали около сотни северокорейских рыболовных судов, которые дрейфовали в территориальных водах Японии.

    "Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать (из КНДР – Ред.). Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому они (японцы – Ред.) вернули их в Северную Корею. Они (японцы – Ред.) выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад", — сказал Тиллерсон.

    Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".

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