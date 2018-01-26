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    Сеть взорвалась из-за школы, где еду раскладывают руками

    (обновлено: )79242
    На Youtube-канале интернет-пользователя Андрея Шевчука выложено видео из школьной столовой в поселке Черкасское Днепропетровской области, на котором видно, как сотрудница кухни раскладывает еду по тарелкам просто руками.
    Сеть взорвалась из-за школы, где еду раскладывают руками. Видео
    Andrey Shevchik/Facebook

    "Питание детей в школе пгт. Черкасский, Новомосковский район, Днепропетровская обл. Это вообще как!? У меня, сказать честно, нет слов… Повышение стандартов обслуживания? Тендера на питания деток? Нет… не слышали!!! Мне одному кажется, что это даже не повар! P.S. Черкасская средняя школа — единственная в военном городке. 70% деток — это дети участников АТО!" — говорится в описании к видео.

    Видео спровоцировало волну гнева в комментариях:

    "Хотя бы перчатку одела".

    В Днепре полицейские поймали за ноги самоубийцу. Видео
    Facebook Национальной полиции
    В Днепре полицейские поймали за ноги самоубийцу

    "А потом эпидемия кори по стране… Все из-за персонала".

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    "Пусть покажут ее санитарную книжку! Директор школы, что скажите…. Как ее на работу брали? Покажите ее трудовую и санитарную".

    "В забитой африканской деревне такого нет…. Даже свиньям не накладывают рукой, — существует раздаточный инвентарь. А вот эти, которые разносят тарелки? Воспринимают все это, как нормальное явление…"

    "Ужас!! Стыд и срам! Казан на голову, и пустить по поселку! Пусть жители городка и родители детишек ее накажут! Позор".

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