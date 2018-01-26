Сеть взорвалась из-за школы, где еду раскладывают руками

"Питание детей в школе пгт. Черкасский, Новомосковский район, Днепропетровская обл. Это вообще как!? У меня, сказать честно, нет слов… Повышение стандартов обслуживания? Тендера на питания деток? Нет… не слышали!!! Мне одному кажется, что это даже не повар! P.S. Черкасская средняя школа — единственная в военном городке. 70% деток — это дети участников АТО!" — говорится в описании к видео.

Видео спровоцировало волну гнева в комментариях:

"Хотя бы перчатку одела".

"А потом эпидемия кори по стране… Все из-за персонала".

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"Пусть покажут ее санитарную книжку! Директор школы, что скажите…. Как ее на работу брали? Покажите ее трудовую и санитарную".

"В забитой африканской деревне такого нет…. Даже свиньям не накладывают рукой, — существует раздаточный инвентарь. А вот эти, которые разносят тарелки? Воспринимают все это, как нормальное явление…"

"Ужас!! Стыд и срам! Казан на голову, и пустить по поселку! Пусть жители городка и родители детишек ее накажут! Позор".