наверх
26.01.201821:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России отреагировали на новые санкции США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (622)

    (обновлено: )56740
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина подобные санкции снижают "привлекательность ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя санкции Запада в отношении России, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят РФ "от этой чумы".

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
    Встреча Волкера и Суркова: чего ждать Украине?

    В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ, следует из документа, опубликованного Минфином США. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании.

    "Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", — сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру"

    Он подчеркнул, что подобные санкции снижают "привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает