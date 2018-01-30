Якубин: Порошенко теряет поддержку Запада и украинцев

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Начало 2018 года выдалось очень непростым для президента Порошенко. Его репутация выдержала один за другим крайне болезненные удары. Публикация издания Al Jazeera о так называемых "деньгах Януковича" и тонкостях их спецконфискации, расследование о новогоднем отдыхе президента на Мальдивах, публикация Deutsche Welle о "непрозрачном бизнесе" Порошенко в Германии…

И все это — только за январь. При этом президент и его окружение уже наверняка готовятся к предстоящим в 2019 году выборам — главы государства и в парламент, и подобные удары по имиджу первого лица — совсем не кстати.

Еще не изгой, но уже чемодан без ручки

Скандальные и компрометирующие Порошенко публикации будут иметь последствия в первую очередь для Запада. Об этом в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин.

РИА Новости Украина Константин Гришин Политолог Алексей Якубин

"Запад в последнее время все чаще понимает, что Порошенко превращается в такой чемодан без ручки. Он в какой-то мере воспринимался как креатура Запада, и он на этом играл внутри страны. А с другой стороны, для западных лидеров эти скандалы делают Порошенко более токсичным. И если ответов, в том числе для Запада, на эти вопросы не будет, я думаю, что к выборам 2019 года Запад сделает свои выводы, готовы ли они ставить на Порошенко. Потому что мы видим, что Запад, скорее, уже не готов ставить на Порошенко, а готов скорее вести селекцию среди политиков, которые сейчас в большой игре, или на нового, антикоррупционного политика", — сообщил эксперт.

При этом складывается парадоксальная ситуация, добавляет он. С одной стороны, бросить Порошенко Запад не может — вложили очень много сил, поддержки. Но в то же время Порошенко становится "не то что изгоем, но с ним не очень престижно встречаться: если есть возможность не встретиться — с ним уже не встречаются".

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Потеря контакта с Западом

Главный эффект от скандалов с украинским президентом, по мнению Якубина, что Порошенко уже не воспринимается как единый возможный кандидат на выборах 2019 года.

"Для Порошенко очень опасно, что он теряет главный козырь, который у него был. Коррупционные скандалы приводят к тому, что он становится менее рукопожатием на Западе, и тем самым он теряет возможность говорить: "Может, я где-то и коррупционер, но у меня есть выход на Запад, умение работать с Западом". Для части избирателей, на самом деле, этот фактор очень важен. Этим Порошенко отличался от других политиков — говорил, что у меня есть контакт на Западе, поддержка", — заявил политолог.

Но теперь все чаще глава государства перестает восприниматься как политик, имеющий четкий выход на Запад — а это ведет к его делегитимации здесь, в Украине.

"Эти неоднозначные сигналы со стороны Запада, критика со стороны СМИ, экспертов, они ведут к тому, что Порошенко теряет свою эксклюзивность, превращается в "хромую утку" на Западе, а следом и здесь. Это понимают и в окружении Порошенко", — подчеркнул эксперт.

В целом же сегодня, как это не печально, в Украине фактор поддержки со стороны Запада играет не менее важную роль, чем поддержка самих граждан, подытожил Якубин.