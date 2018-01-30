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    Аналитика и комментарии

    Якубин: Порошенко теряет поддержку Запада и украинцев

    (обновлено: )1279170
    На президента перестали ставить на Западе как на единственного кандидата на роль главы украинского государства, отмечает политолог Алексей Якубин. А это выбивает у Порошенко его главный козырь внутри страны, добавляет эксперт.
    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Сайт Президента Украины

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Начало 2018 года выдалось очень непростым для президента Порошенко. Его репутация выдержала один за другим крайне болезненные удары. Публикация издания Al Jazeera о так называемых "деньгах Януковича" и тонкостях их спецконфискации, расследование о новогоднем отдыхе президента на Мальдивах, публикация Deutsche Welle о "непрозрачном бизнесе" Порошенко в Германии

    И все это — только за январь. При этом президент и его окружение уже наверняка готовятся к предстоящим в 2019 году выборам — главы государства и в парламент, и подобные удары по имиджу первого лица — совсем не кстати. 

    Еще не изгой, но уже чемодан без ручки

    Скандальные и компрометирующие Порошенко публикации будут иметь последствия в первую очередь для Запада. Об этом в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин.

    "Запад в последнее время все чаще понимает, что Порошенко превращается в такой чемодан без ручки. Он в какой-то мере воспринимался как креатура Запада, и он на этом играл внутри страны. А с другой стороны, для западных лидеров эти скандалы делают Порошенко более токсичным. И если ответов, в том числе для Запада, на эти вопросы не будет, я думаю, что к выборам 2019 года Запад сделает свои выводы, готовы ли они ставить на Порошенко. Потому что мы видим, что Запад, скорее, уже не готов ставить на Порошенко, а готов скорее вести селекцию среди политиков, которые сейчас в большой игре, или на нового, антикоррупционного политика", — сообщил эксперт.

    При этом складывается парадоксальная ситуация, добавляет он. С одной стороны, бросить Порошенко Запад не может — вложили очень много сил, поддержки. Но в то же время Порошенко становится "не то что изгоем, но с ним не очень престижно встречаться: если есть возможность не встретиться — с ним уже не встречаются".

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    Потеря контакта с Западом

    Главный эффект от скандалов с украинским президентом, по мнению Якубина, что Порошенко уже не воспринимается как единый возможный кандидат на выборах 2019 года.

    Евро
    AFP PHOTO/PHILIPPE HUGUEN
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    "Для Порошенко очень опасно, что он теряет главный козырь, который у него был. Коррупционные скандалы приводят к тому, что он становится менее рукопожатием на Западе, и тем самым он теряет возможность говорить: "Может, я где-то и коррупционер, но у меня есть выход на Запад, умение работать с Западом". Для части избирателей, на самом деле, этот фактор очень важен. Этим Порошенко отличался от других политиков — говорил, что у меня есть контакт на Западе, поддержка", — заявил политолог.

    Но теперь все чаще глава государства перестает восприниматься как политик, имеющий четкий выход на Запад — а это ведет к его делегитимации здесь, в Украине.

    "Эти неоднозначные сигналы со стороны Запада, критика со стороны СМИ, экспертов, они ведут к тому, что Порошенко теряет свою эксклюзивность, превращается в "хромую утку" на Западе, а следом и здесь. Это понимают и в окружении Порошенко", — подчеркнул эксперт.

    В целом же сегодня, как это не печально, в Украине фактор поддержки со стороны Запада играет не менее важную роль, чем поддержка самих граждан, подытожил Якубин.

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