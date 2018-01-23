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    Рудяков: Климкин допустил роковую ошибку

    (обновлено: )2649220
    Украина агитирует ОБСЕ, Организацию Объединенных наций, Парламентскую ассамблею Совета Европы и некоторые другие международные организации совместно воевать против России, а это для них неприемлемо, отмечает эксперт-международник Павел Рудяков.
    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Приоритетом работы Министерства иностранных дел Украины в этом году по-прежнему остаются вопросы безопасности, освобождение заложников и гуманитарные составляющие на оккупированных территориях Донбасса, заявил глава МИД Павел Климкин.

    "Главным приоритетом работы МИД является и будет в этом году продолжение солидарности цивилизованного мира, международного сообщества в нашей борьбе против российской агрессии за нашу независимость и территориальную целостность", – сказал Климкин в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

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    Также, по его словам, приоритеты работы МИД Украины относительно оккупированной части Донбасса – "это безопасность и гуманитарный аспект".

    По мнению эксперта-международника, руководителя Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, ничего нового в этом смысле министр не сказал – эти приоритеты у нас перенесены, как минимум, с прошлого года.

    Киевский городской совет
    Украинское фото
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    "Если иметь в виду сотрудничество или активный поиск алгоритмов совместной работы с международными организациями, в частности ООН и ОБСЕ, об этом много говорили – и в МИДе, и министр, и в Администрации президента – и это, конечно, правильно.

    Но насколько это получается? Не получается, как хотелось бы. И главной причиной, мне кажется, в ложной, или по крайней мере, в не вполне соответствующей объективно существующей  ситуации является исходный посыл.

    Мы агитируем ОБСЕ, Организацию объединенных наций, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, некоторые другие международные организации совместно воевать против России. А в этих организациях такая постановка вопроса на только не приветствуется, она неприемлема. И они этого всячески избегают по целому ряду причин – хотя бы потому, что Россия тоже является членом этих организаций. И внутри этих организаций, внутри  подразделений этих организаций, как то внутри ООН, разные трактовки и положения России в мире, и отношения к России, и роли России в этом конфликте в Донбассе", – считает Павел Рудяков.

    Выдать желаемое за действительное

    Кроме того, Климкин настаивает, что "то, что сейчас есть на Донбассе – это российская оккупационная администрация". И в этой связи сценарий, озвученный главой МИД РФ Сергеем Лавровым, не будет иметь места в Украине.

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    "Министр иностранных дел России Лавров очень четко сказал, что они хотят сохранить там  оккупационную администрацию, просто ее сберечь как часть Российской колонии… Конечно же, установить какие-то особые правила именно для этой оккупационной администрации, обеспечить чтобы эта оккупационная администрация оставалась в будущем и потом. И это было четко сказано: продвигаться к федерализации и фрагментации Украины. Такой сценарий по определению никогда не пройдет", — заявил Климкин.

    Глава украинского МИДА констатировал отсутствие консенсуса в переговорах с Россией по формату миротворческий миссии ООН в Донбассе.

    "Я считаю, что всем, кому российская пропаганда пыталась замылить глаза своей позицией, стало понятно: Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией, хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины. Поэтому так очень сложно вести с Россией дискуссию относительно миротворцев", — сказал Климкин.

    Глава МИДа отметил, что Украина совместно со всем цивилизованным миром будет последовательно продолжать давление на Россию в вопросе введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса. Министр также подчеркнул, что работа над миротворческой миссии ООН на Донбассе продолжится.

    Как сообщил министр, он во вторник встретится в Париже с представителями Франции и США, будут обсуждаться вопросы возможного введения миротворцев в Донбасс и освобождения пленных.

    "Что касается урегулирования в Донбассе и вопроса миротворцев,  тут сказать, что Климкин заявил какие-то вещи, которые он может сделать, рука не поднимется. Что касается нашей роли, роли Киева – это отдельный разговор, но что касается роли Климкина и что сейчас происходит в связи с его выездом в Париж, –  это называется "его туда вызвали». Понятно, что это представляется с точки зрения суверенного министра, который планировал эту поездку еще полгода назад, но это, насколько мне известно, не соответствует действительности — его туда вызывают", — сообщил Рудяков.

    МИД бездействует

    Как отметил эксперт, по сути дела, ни у украинского МИДа, ни у министра нет того, что можно было бы назвать "дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

    "Не вступая в сферы компетенции других, не только наших государственных структур, но и международных игроков, но в рамках свой компетенции, которая теоретически достаточно весома и широка, МИД может делать какие-то практические шаги, направленные на урегулирование, на выполнение каких-то задач, которые стоят перед МИДом в контексте мирного урегулирования – и минского процесса, и Нормандского формата, но этого не делается.

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
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    Напомню, что в октябре 2016 года, когда лидеры Нормандской четверки встречались в Берлине, то было дано поручение министерствам иностранных дел стран участниц разработать дорожные карты. Это распоряжение руководителей стран никто не отменял, но дорожной карты нет. Я даже не говорю, что тогда шла речь о согласованной, в первую очередь между Киевом и Москвой, дорожной карте.

    Не только до согласования дело не дошло – не составлена бумага, которую можно было бы согласовать", — подчеркнул Рудяков.

    По мнению эксперта, именно это, в принципе, является работой украинского МИДа.

    "Несмотря на то, что в новом законе по Донбассу записано, что его целью является освобождение Донбасса, одним из основных механизмов реализации этой цели записан мирный дипломатический путь.

    Несмотря на то, что там негласная война происходит в открытых формах, но ведь дипломаты должны заниматься своей работой. Так было всегда, так было во время любых войн, даже мировых. А наши этого не делают, к сожалению.

    Поэтому все, что говорит Климкин, для нас звучит, может быть, даже с долей оптимизма, но поскольку в предыдущие годы не было никакой реализации ни от Климкина, ни от МИДа – ничего из того, что он обещал, говорил, заявлял, поэтому мне кажется, что только после Парижа Климкин скажет что-то рациональное,а пока все это просто слова”, – считает Рудяков.

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