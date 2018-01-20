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    Климкин собирается в Париж на встречу с Тиллерсоном

    (обновлено: )11701
    Как сообщил министр, у него запланировано много встреч в Париже - с министрами иностранных дел: "Я с Тиллерсоном буду более детально разговаривать в Париже".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин отправится в Париж, где проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На самом деле в Париже, поскольку там будет много министров, там начинается новая инициатива относительно контроля за химическим оружием, и именно там будет общение, в том числе с американской делегацией… Я с Тиллерсоном буду более детально разговаривать в Париже", — сказал Климкин в эфире украинского телеканала "Интер".

    Также министр сказал, что у него запланировано много других встреч в Париже — с министрами иностранных дел.

    По данным СМИ, Франция 23 января созывает конференцию по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.

    Накануне Климкин сообщил, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут переговоры на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

    Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.

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