КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин потратил на командировки в прошлом году 1,6 миллиона гривен. Всего он совершил 54 поездки за границу и девять поездок по Украине.

"Українські Новини" сообщают, что за 2017 год Климкин побывал с рабочими визитами США 6 раз, во Франции — 5, в Германии и Бельгии — по 4, в Грузии — 3, в Латвии, Польше, Швейцарии, Великобритании, Сингапуре, Австрии, Венгрии, Израиле, Италии, Эстонии, Литве и Канаде — по 2 раза, а также Мальте, Финляндии, Словакии, Вьетнаме, Греции, Индии, Азербайджане, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Мьянме, Таиланде, Турции, Дании, Катаре, Люксембурге и Португалии — по 1 разу.

Самыми дорогими командировками за границу были: в Нью-Йорк (США) с 17 по 22 сентября — 220 033,95 гривен, в Нью-Йорк (США) с 5 по 8 марта — 114 214,34 гривен и в Люксембург (Люксембург) и Галифакс (Канада) с 16 по 20 ноября — 113 921,3 гривен.

Наименьшее количество средств было потрачено на командировки: в Будапешт (Венгрия) 12 октября — 1 317,27 гривен, в Бухарест (Румыния) 13 октября — 1 505,46 гривен и в Тбилиси (Грузия) с 7 по 8 октября — 1 614,85 гривен.

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Ранее сообщалось, что с 1 января по 31 декабря 2017 года мэра Киева Виталия Кличко не было на работе 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск и 13 — за свой счет.