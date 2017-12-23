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    Политика

    Климкин высказался о России цитатой Черчилля

    (обновлено: )17001
    Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возвращение России в работу Совета Европы не должно проходить без обсуждения предварительных условий, потому что "это было бы все равно что идти на примирение с ней".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал статью в немецкой газете Die Zeit, в которой, процитировав премьер-министра Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах Уинстона Черчилля, призвал Запад не идти на уступки России.

    "Возвращение России не должно проходить без обсуждения предварительных условий, потому что это было бы все равно что идти на примирение с ней. А это как кормить крокодила в надежде, что он съест тебя последним", — пишет министр иностранных дел.

    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
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    В 1940 году Черчилль использовал фразу про крокодила по отношению к странам, сохранившим нейтралитет во Второй мировой войне.

    Под возвращением Климкин подразумевает полноценное участие в работе Совета Европы. В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях его Парламентской ассамблеи из-за позиции по Крыму. Теперь же, как отмечает Климкин, многие влиятельные лица в ЕС высказываются за прекращение "изоляции" России. Климкин призывает Совет Европы "хорошо подумать" над тем, как строить отношения с Москвой, которая якобы демонстрирует по отношению к Европе лишь "насмешливое презрение" и "плюет в лицо" ее системе ценностей.

    "То, что Россия ведет против нас гибридную войну на Западе, чтобы посеять раздор и подорвать порядок, для которого так много было сделано, уже не секрет и даже не предмет для обсуждения", — добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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    При этом он сравнивает Россию со школьным хулиганом, а доброжелательно настроенных по отношению к ней политиков — с его жертвами, "слишком покорными", чтобы постоять за себя.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
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    "Но мы все знаем: когда ребенок отдает свои сладости школьному хулигану, тот не начинает после этого лучше себя вести. Он чувствует в себе больше сил в следующий раз пойти еще дальше", — пишет министр.

    По мнению Климкина, если Совет Европы не будет верен своим принципам, он себя дискредитирует, а Россия так и будет придерживаться своей нынешней модели поведения. "Это может воодушевить другие страны на то, чтобы вести себя так же коварно", — пояснил он.

    Напомним, в марте вышла статья, в которой он обвинил президента России Владимира Путина в желании построить "новую Российскую империю", призвал не отменять санкции и вести диалог с Москвой только с позиции силы. Выступая в СБ ООН, Климкин обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума и "разных зафиксированных на бумаге и не зафиксированных обязательств". Он также заявил о "продолжающейся оккупации территории Украины страной с ядерным оружием".

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