Климкин усомнился в легитимности выборов президента РФ из-за Крыма

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Проведение выборов президента России 2018 года в Крыму делает их "сомнительными с точки зрения их легитимности", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крыма. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", — сказал Климкин во время встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

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Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Нынешний глава российского государства Владимир Путин ранее подтвердил участие в кампании-2018.

Также кандидатом в президенты России была зарегистрирована известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.