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    Политика

    Климкин усомнился в легитимности выборов президента РФ из-за Крыма

    (обновлено: )39509
    По словам министра иностранных дел Украины, попытка организовать выборы президента РФ "на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Проведение выборов президента России 2018 года в Крыму делает их "сомнительными с точки зрения их легитимности", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    "Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крыма. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", — сказал Климкин во время встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

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    Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Нынешний глава российского государства Владимир Путин ранее подтвердил участие в кампании-2018. 

    Также кандидатом в президенты России была зарегистрирована известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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