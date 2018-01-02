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    Климкин и глава МИД Германии едут в Донбасс

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    В ходе своего визита в Украину глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отправится на Донбасс, где и проведёт переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в Киеве. Министр иностранных дел Германии Габриэль находится в Украине с рабочим визитом.
    УНИАН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина.  Глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибудет в Украину 3 января, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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    В ходе своего визита Зигмар Габриэль отправится на Донбасс, где и проведёт переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

    "Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным. В частности, успешно реализуется совместная инициатива Министров иностранных дел Украины и ФРГ о Годе языков. Наблюдается качественный рост показателей экономического и инвестиционного сотрудничества. Правительство ФРГ оказывает значительную практическую помощь в осуществлении системных реформ в Украине", — сообщили в МИД Украины.

    Также отмечается, что во время переговоров Климкина и Габриэля планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

    Ранее в посольстве Германии в Украине заявили, что новый этап обмена пленными относится к первоочередным мерам по урегулированию конфликта в Донбассе и должен был реализован быстро.

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