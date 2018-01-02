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    Нужно провести быстро. ФРГ о новом обмене пленными в Донбассе

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (419)

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    Как отметили в посольстве ФРГ, федеральное правительство и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта: "При этом обмен пленными относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы".
    Флаг Германии
    flickr.com/Will Palmer

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В посольстве Германии в Украине заявили, что новый этап обмена пленными относится к первоочередным мерам по урегулированию конфликта в Донбассе и должен был реализован быстро.

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    По данным посольства Германии в Киеве, заместитель главы дипмиссии Вольфганг Биндзайль 29 декабря 2017 года встретился с одним из украинцев, освобожденных из плена в Донбассе, родственниками освобожденных пленных. В ходе встречи стороны затронули вопрос перспектив освобождения людей, остающихся в плену в Донбассе, а также роли правительства Германии в минском процессе и "нормандском формате".

    "Господин Биндзайль заверил посетителей в том, что федеральное правительство и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта. При этом обмен пленными относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы", — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook во вторник.

    В прошлую среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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